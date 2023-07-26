https://sputniknews.com.tr/20230726/kocasinin-gittigi-masaj-salonunu-basti-iceride-bir-suru-adam-kopukleniyor-1073995420.html
Kocasının gittiği masaj salonunu bastı: 'İçeride bir sürü adam köpükleniyor'
Kocasının gittiği masaj salonunu bastı: 'İçeride bir sürü adam köpükleniyor'
İstanbul'da bir kadın kocasının gittiği masaj salonunu basarak iş yerinin önünde ortalığı birbirine kattı. Etrafa "İçeride bir sürü adam köpükleniyor. Ben deli... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T10:55+0300
2023-07-26T10:55+0300
2023-07-26T11:07+0300
türkiye
masaj
koca
şikayet
istanbul
spa
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1073995784_13:0:1165:648_1920x0_80_0_0_9782dcb9a9c8071d06586f81a828e67d.png
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşinin birçok kez spa salonuna giderek masaj yaptırdığını öğrenen kadın, salonun olduğu adrese gitti. Eşinin orada olmadığını öğrenmesinin üzerine kadın, iş yerinin önünde bağırmaya başladı. Spa salonunda yasadışı fuhuş yapıldığını iddia eden kadın, "Ben deli değilim. İçeride bir sürü adam köpükleniyor" diyerek etraftaki vatandaşlara seslendi. Bir süre sonra iş yerinin etrafında toplanan kalabalık kadını sakinleştirmeye çalışırken bir adamın, "Bu şekilde burayı basarsanız haneye tecavüz etmiş olacaksınız ve siz suçlu olacaksınız. Zabıta, polis ile gelseniz daha iyi olur" demesinin üzerine kadın " Neden ben suçlu oluyorum? Zorunuza mı gitti?" diye karşılık verdi. Bir süre sonra sinirli kadın, spa salonunun kapısını tekmelemeye başladı. Bunun üzerine kapıyı açan iş yeri çalışanı, kadın ile kavga etmeye başladı. Vatandaşların müdahalesi ile ikili ayrılırken çalışan iş yerine geri döndü. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230604/fotograflarini-cekip-katalog-basmislar-fuhus-cetesi-cokertildi-1071992040.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1073995784_157:0:1021:648_1920x0_80_0_0_edfef76f38243d66f0a1365cefa671aa.png
Kocasının gittiği masaj salonunu bastı: 'İçeride bir sürü adam köpükleniyor'
Kocasının gittiği masaj salonunu bastı: 'İçeride bir sürü adam köpükleniyor'
2023-07-26T10:55+0300
true
PT0M38S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
masaj, koca, şikayet, istanbul, spa, video
masaj, koca, şikayet, istanbul, spa, video
Kocasının gittiği masaj salonunu bastı: 'İçeride bir sürü adam köpükleniyor'
10:55 26.07.2023 (güncellendi: 11:07 26.07.2023) Abone ol
İstanbul'da bir kadın kocasının gittiği masaj salonunu basarak iş yerinin önünde ortalığı birbirine kattı. Etrafa "İçeride bir sürü adam köpükleniyor. Ben deli değilim" diyen kadın, masaj salonunun kapısını tekmeleyerek çalışanlarla da kavga etti.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre eşinin birçok kez spa salonuna giderek masaj yaptırdığını öğrenen kadın, salonun olduğu adrese gitti. Eşinin orada olmadığını öğrenmesinin üzerine kadın, iş yerinin önünde bağırmaya başladı.
Spa salonunda yasadışı fuhuş yapıldığını iddia eden kadın, "Ben deli değilim. İçeride bir sürü adam köpükleniyor" diyerek etraftaki vatandaşlara seslendi. Bir süre sonra iş yerinin etrafında toplanan kalabalık kadını sakinleştirmeye çalışırken bir adamın, "Bu şekilde burayı basarsanız haneye tecavüz etmiş olacaksınız ve siz suçlu olacaksınız. Zabıta, polis ile gelseniz daha iyi olur" demesinin üzerine kadın " Neden ben suçlu oluyorum? Zorunuza mı gitti?" diye karşılık verdi. Bir süre sonra sinirli kadın, spa salonunun kapısını tekmelemeye başladı.
Bunun üzerine kapıyı açan iş yeri çalışanı, kadın ile kavga etmeye başladı. Vatandaşların müdahalesi ile ikili ayrılırken çalışan iş yerine geri döndü. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.