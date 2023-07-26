https://sputniknews.com.tr/20230726/kocasinin-gittigi-masaj-salonunu-basti-iceride-bir-suru-adam-kopukleniyor-1073995420.html

Kocasının gittiği masaj salonunu bastı: 'İçeride bir sürü adam köpükleniyor'

Kocasının gittiği masaj salonunu bastı: 'İçeride bir sürü adam köpükleniyor'

İstanbul'da bir kadın kocasının gittiği masaj salonunu basarak iş yerinin önünde ortalığı birbirine kattı. Etrafa "İçeride bir sürü adam köpükleniyor. Ben deli... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T10:55+0300

2023-07-26T10:55+0300

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türkiye

masaj

koca

şikayet

istanbul

spa

video

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşinin birçok kez spa salonuna giderek masaj yaptırdığını öğrenen kadın, salonun olduğu adrese gitti. Eşinin orada olmadığını öğrenmesinin üzerine kadın, iş yerinin önünde bağırmaya başladı. Spa salonunda yasadışı fuhuş yapıldığını iddia eden kadın, "Ben deli değilim. İçeride bir sürü adam köpükleniyor" diyerek etraftaki vatandaşlara seslendi. Bir süre sonra iş yerinin etrafında toplanan kalabalık kadını sakinleştirmeye çalışırken bir adamın, "Bu şekilde burayı basarsanız haneye tecavüz etmiş olacaksınız ve siz suçlu olacaksınız. Zabıta, polis ile gelseniz daha iyi olur" demesinin üzerine kadın " Neden ben suçlu oluyorum? Zorunuza mı gitti?" diye karşılık verdi. Bir süre sonra sinirli kadın, spa salonunun kapısını tekmelemeye başladı. Bunun üzerine kapıyı açan iş yeri çalışanı, kadın ile kavga etmeye başladı. Vatandaşların müdahalesi ile ikili ayrılırken çalışan iş yerine geri döndü. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20230604/fotograflarini-cekip-katalog-basmislar-fuhus-cetesi-cokertildi-1071992040.html

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Kocasının gittiği masaj salonunu bastı: 'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı: 'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' 2023-07-26T10:55+0300 true PT0M38S

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masaj, koca, şikayet, istanbul, spa, video