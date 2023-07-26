https://sputniknews.com.tr/20230726/karsli-arici-binlerce-kafkas-arisini-vucuduna-aldi-1074002239.html
Koruyucu kıyafet olmadan binlerce Kafkas arısını vücuduna aldı
Koruyucu kıyafet olmadan binlerce Kafkas arısını vücuduna aldı
Karslı arıcı, üzerinde koruyucu giysi olmadan arıların arasında girdi ve 'Bunu herkesin yapmasını tavsiye etmem' dedi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T12:07+0300
2023-07-26T12:07+0300
2023-07-26T12:25+0300
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Kars’ta uzun yıllardır Kafkas arısından organik bal üreticiliği yapan ve ‘arılara fısıldayan adam’ olarak bilinen Yücel Üzeyir, arılarla gösteri yaptı.Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Doyumlu köyünde Kafkas ırkı arılarıyla organik bal üreticiliği yapan Yücel Üzeyir, akıllara durgunluk veren bir hareketle binlerce arıyı vücuduna aldı. Koruyucu kıyafeti giymeden arıları vücuduna alan Yücel Üzeyir, “Kafkas arısı dünyanın 4 ırkından 1 tanesidir. Özelliği ise dilinin uzun olması, çiçeklerin derinliğinden balı almasıyla ortaya koyuyor. Kafkas arısı aynı zamanda çok uysaldır. Şu anda yaşadığım atmosfer inanılmazdır. Arının merkezi içerisinde olduğum için tamamen arıların çıkardığı melodi sesini duyuyorum. Ve o merkezin içerisindeki sıcaklık tamamen serinliğe dönüştü. Çok güzel bir duygu ve aynı zamanda tehlikelidir. Tabi bunu herkesin yapmasını tavsiye etmem” dedi.Arıcı Yücel Üzeyir, akıllara durgunluk veren tehlikeli gösterisini Kafkas figürleriyle sonlandırdı. Üzeyir, o anları anbean kaydettirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230724/istanbulda-kadinlara-yangin-sondurme-tupuyle-saldiri-semti-boceklerden-arindiriyoruz-1073909743.html
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Koruyucu kıyafet olmadan binlerce Kafkas arısını vücuduna aldı
Koruyucu kıyafet olmadan binlerce Kafkas arısını vücuduna aldı
2023-07-26T12:07+0300
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arı, türkiye, kars, video
arı, türkiye, kars, video
Koruyucu kıyafet olmadan binlerce Kafkas arısını vücuduna aldı
12:07 26.07.2023 (güncellendi: 12:25 26.07.2023) Abone ol
Karslı arıcı, üzerinde koruyucu giysi olmadan arıların arasında girdi ve 'Bunu herkesin yapmasını tavsiye etmem' dedi.
Kars’ta uzun yıllardır Kafkas arısından organik bal üreticiliği yapan ve ‘arılara fısıldayan adam’ olarak bilinen Yücel Üzeyir, arılarla gösteri yaptı.
Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Doyumlu köyünde Kafkas ırkı arılarıyla organik bal üreticiliği yapan Yücel Üzeyir, akıllara durgunluk veren bir hareketle binlerce arıyı vücuduna aldı.
Koruyucu kıyafeti giymeden arıları vücuduna alan Yücel Üzeyir, “Kafkas arısı dünyanın 4 ırkından 1 tanesidir. Özelliği ise dilinin uzun olması, çiçeklerin derinliğinden balı almasıyla ortaya koyuyor. Kafkas arısı aynı zamanda çok uysaldır. Şu anda yaşadığım atmosfer inanılmazdır. Arının merkezi içerisinde olduğum için tamamen arıların çıkardığı melodi sesini duyuyorum. Ve o merkezin içerisindeki sıcaklık tamamen serinliğe dönüştü. Çok güzel bir duygu ve aynı zamanda tehlikelidir. Tabi bunu herkesin yapmasını tavsiye etmem” dedi.
Arıcı Yücel Üzeyir, akıllara durgunluk veren tehlikeli gösterisini Kafkas figürleriyle sonlandırdı. Üzeyir, o anları anbean kaydettirdi.