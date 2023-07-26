https://sputniknews.com.tr/20230726/karsli-arici-binlerce-kafkas-arisini-vucuduna-aldi-1074002239.html

Koruyucu kıyafet olmadan binlerce Kafkas arısını vücuduna aldı

Koruyucu kıyafet olmadan binlerce Kafkas arısını vücuduna aldı

Karslı arıcı, üzerinde koruyucu giysi olmadan arıların arasında girdi ve 'Bunu herkesin yapmasını tavsiye etmem' dedi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T12:07+0300

2023-07-26T12:07+0300

2023-07-26T12:25+0300

yaşam

arı

türkiye

kars

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1074003113_6:0:1169:654_1920x0_80_0_0_8aa28b70666172b5c15c1770b139756f.png

Kars’ta uzun yıllardır Kafkas arısından organik bal üreticiliği yapan ve ‘arılara fısıldayan adam’ olarak bilinen Yücel Üzeyir, arılarla gösteri yaptı.Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Doyumlu köyünde Kafkas ırkı arılarıyla organik bal üreticiliği yapan Yücel Üzeyir, akıllara durgunluk veren bir hareketle binlerce arıyı vücuduna aldı. Koruyucu kıyafeti giymeden arıları vücuduna alan Yücel Üzeyir, “Kafkas arısı dünyanın 4 ırkından 1 tanesidir. Özelliği ise dilinin uzun olması, çiçeklerin derinliğinden balı almasıyla ortaya koyuyor. Kafkas arısı aynı zamanda çok uysaldır. Şu anda yaşadığım atmosfer inanılmazdır. Arının merkezi içerisinde olduğum için tamamen arıların çıkardığı melodi sesini duyuyorum. Ve o merkezin içerisindeki sıcaklık tamamen serinliğe dönüştü. Çok güzel bir duygu ve aynı zamanda tehlikelidir. Tabi bunu herkesin yapmasını tavsiye etmem” dedi.Arıcı Yücel Üzeyir, akıllara durgunluk veren tehlikeli gösterisini Kafkas figürleriyle sonlandırdı. Üzeyir, o anları anbean kaydettirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230724/istanbulda-kadinlara-yangin-sondurme-tupuyle-saldiri-semti-boceklerden-arindiriyoruz-1073909743.html

kars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Koruyucu kıyafet olmadan binlerce Kafkas arısını vücuduna aldı Koruyucu kıyafet olmadan binlerce Kafkas arısını vücuduna aldı 2023-07-26T12:07+0300 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arı, türkiye, kars, video