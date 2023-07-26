Koruyucu kıyafet olmadan binlerce Kafkas arısını vücuduna aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Yılmaz anlattı: Yanlış faiz kararından kaynaklanan sorunlar silsilesi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Prof. Dr. Kocasakal: Koskoca CHP kurda kuşa yem edilip adeta akbabalara servis edildi
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kredi kartı faizleri artırıldı
12:45
50 dk
ANKARA FARKI
Lozan düşmanlarının amacı ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gözler Karadeniz'de
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
400 yıllık ağaç mı 4 yıllık kömür mü?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Putin görüşmesi ne zaman?
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve kira davalarında yeni dönem!
07:09
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP’nin vergi zamlarına ilişkin genel görüşme önergesi reddedildi
12:45
125 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230726/karsli-arici-binlerce-kafkas-arisini-vucuduna-aldi-1074002239.html
Koruyucu kıyafet olmadan binlerce Kafkas arısını vücuduna aldı
Koruyucu kıyafet olmadan binlerce Kafkas arısını vücuduna aldı
Karslı arıcı, üzerinde koruyucu giysi olmadan arıların arasında girdi ve 'Bunu herkesin yapmasını tavsiye etmem' dedi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T12:07+0300
2023-07-26T12:25+0300
yaşam
arı
türkiye
kars
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1074003113_6:0:1169:654_1920x0_80_0_0_8aa28b70666172b5c15c1770b139756f.png
Kars’ta uzun yıllardır Kafkas arısından organik bal üreticiliği yapan ve ‘arılara fısıldayan adam’ olarak bilinen Yücel Üzeyir, arılarla gösteri yaptı.Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Doyumlu köyünde Kafkas ırkı arılarıyla organik bal üreticiliği yapan Yücel Üzeyir, akıllara durgunluk veren bir hareketle binlerce arıyı vücuduna aldı. Koruyucu kıyafeti giymeden arıları vücuduna alan Yücel Üzeyir, “Kafkas arısı dünyanın 4 ırkından 1 tanesidir. Özelliği ise dilinin uzun olması, çiçeklerin derinliğinden balı almasıyla ortaya koyuyor. Kafkas arısı aynı zamanda çok uysaldır. Şu anda yaşadığım atmosfer inanılmazdır. Arının merkezi içerisinde olduğum için tamamen arıların çıkardığı melodi sesini duyuyorum. Ve o merkezin içerisindeki sıcaklık tamamen serinliğe dönüştü. Çok güzel bir duygu ve aynı zamanda tehlikelidir. Tabi bunu herkesin yapmasını tavsiye etmem” dedi.Arıcı Yücel Üzeyir, akıllara durgunluk veren tehlikeli gösterisini Kafkas figürleriyle sonlandırdı. Üzeyir, o anları anbean kaydettirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230724/istanbulda-kadinlara-yangin-sondurme-tupuyle-saldiri-semti-boceklerden-arindiriyoruz-1073909743.html
kars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Koruyucu kıyafet olmadan binlerce Kafkas arısını vücuduna aldı
Koruyucu kıyafet olmadan binlerce Kafkas arısını vücuduna aldı
2023-07-26T12:07+0300
true
PT1M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1074003113_151:0:1023:654_1920x0_80_0_0_ac58ead5bc5af36a88f1a5de6b0ea956.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arı, türkiye, kars, video
arı, türkiye, kars, video

Koruyucu kıyafet olmadan binlerce Kafkas arısını vücuduna aldı

12:07 26.07.2023 (güncellendi: 12:25 26.07.2023)
Abone olTelegram
Karslı arıcı, üzerinde koruyucu giysi olmadan arıların arasında girdi ve 'Bunu herkesin yapmasını tavsiye etmem' dedi.
Kars’ta uzun yıllardır Kafkas arısından organik bal üreticiliği yapan ve ‘arılara fısıldayan adam’ olarak bilinen Yücel Üzeyir, arılarla gösteri yaptı.
Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Doyumlu köyünde Kafkas ırkı arılarıyla organik bal üreticiliği yapan Yücel Üzeyir, akıllara durgunluk veren bir hareketle binlerce arıyı vücuduna aldı.
Koruyucu kıyafeti giymeden arıları vücuduna alan Yücel Üzeyir, “Kafkas arısı dünyanın 4 ırkından 1 tanesidir. Özelliği ise dilinin uzun olması, çiçeklerin derinliğinden balı almasıyla ortaya koyuyor. Kafkas arısı aynı zamanda çok uysaldır. Şu anda yaşadığım atmosfer inanılmazdır. Arının merkezi içerisinde olduğum için tamamen arıların çıkardığı melodi sesini duyuyorum. Ve o merkezin içerisindeki sıcaklık tamamen serinliğe dönüştü. Çok güzel bir duygu ve aynı zamanda tehlikelidir. Tabi bunu herkesin yapmasını tavsiye etmem” dedi.
Arıcı Yücel Üzeyir, akıllara durgunluk veren tehlikeli gösterisini Kafkas figürleriyle sonlandırdı. Üzeyir, o anları anbean kaydettirdi.
İstanbul’da kadınlara yangın söndürme tüpüyle saldırı: 'Semti böceklerden arındırıyoruz' - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
TÜRKİYE
İstanbul’da kadınlara yangın söndürme tüpüyle saldırı: 'Semti böceklerden arındırıyoruz'
24 Temmuz, 14:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала