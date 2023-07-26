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Karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Ufuk Özkan kadrodan çıkarıldı
Karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Ufuk Özkan kadrodan çıkarıldı
Karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Ufuk Özkan'ın sağlık durumu yaz aylarında yeni bir projede yer almasına izin vermedi. Ünlü oyuncu sağlık durumu... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T17:07+0300
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yaşam
ufuk özkan
karaciğer
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dizi
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Geniş Aile dizisi ile adını duyuran oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer rahatsızlığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre; son olarak Özkan, 'Öğretmen' adlı komedi filminde yer alacaktı. Özkan'ın sağlık durumu yaz aylarında yeni bir projede yer almasına izin vermedi. Ufuk Özkan siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı.Ufuk Özkan'ın sağlık durumu nasıl?Konuyla ilgili açıklama yaparak hastalığını doğrulayan Özkan, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerine ve sağlık durumuyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etmişti.'Şu an 2. evre sirozum' açıklamasında bulunan Ufuk Özkan'ın durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenilmişti.
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ufuk özkan, karaciğer, oyuncu, dizi
ufuk özkan, karaciğer, oyuncu, dizi

Karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Ufuk Özkan kadrodan çıkarıldı

17:07 26.07.2023
© Fotoğraf : Sosyal medyaUfuk Özkan
Ufuk Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Ufuk Özkan'ın sağlık durumu yaz aylarında yeni bir projede yer almasına izin vermedi. Ünlü oyuncu sağlık durumu yüzünden kadrodan çıkarıldı.
Geniş Aile dizisi ile adını duyuran oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer rahatsızlığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre; son olarak Özkan, 'Öğretmen' adlı komedi filminde yer alacaktı. Özkan'ın sağlık durumu yaz aylarında yeni bir projede yer almasına izin vermedi. Ufuk Özkan siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı.

Ufuk Özkan'ın sağlık durumu nasıl?

Konuyla ilgili açıklama yaparak hastalığını doğrulayan Özkan, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerine ve sağlık durumuyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etmişti.
'Şu an 2. evre sirozum' açıklamasında bulunan Ufuk Özkan'ın durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenilmişti.
Ufuk Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
YAŞAM
Karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Ufuk Özkan son halini paylaştı
17 Temmuz, 11:50
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