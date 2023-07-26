https://sputniknews.com.tr/20230726/karaciger-rahatsizligiyla-mucadele-eden-ufuk-ozkan-kadrodan-cikarildi-1074020558.html

Karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Ufuk Özkan kadrodan çıkarıldı

Karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Ufuk Özkan kadrodan çıkarıldı

Karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Ufuk Özkan'ın sağlık durumu yaz aylarında yeni bir projede yer almasına izin vermedi. Ünlü oyuncu sağlık durumu... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T17:07+0300

2023-07-26T17:07+0300

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yaşam

ufuk özkan

karaciğer

oyuncu

dizi

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Geniş Aile dizisi ile adını duyuran oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer rahatsızlığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre; son olarak Özkan, 'Öğretmen' adlı komedi filminde yer alacaktı. Özkan'ın sağlık durumu yaz aylarında yeni bir projede yer almasına izin vermedi. Ufuk Özkan siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı.Ufuk Özkan'ın sağlık durumu nasıl?Konuyla ilgili açıklama yaparak hastalığını doğrulayan Özkan, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerine ve sağlık durumuyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etmişti.'Şu an 2. evre sirozum' açıklamasında bulunan Ufuk Özkan'ın durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230717/karaciger-rahatsizligiyla-mucadele-eden-ufuk-ozkan-son-halini-paylasti-1073610751.html

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ufuk özkan, karaciğer, oyuncu, dizi