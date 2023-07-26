https://sputniknews.com.tr/20230726/kambocyanin-40-yillik-lideri-iktidari-ogluna-devredecegini-soyledi-1073999495.html

Kamboçya'nın 40 yıllık lideri, iktidarı oğluna devredeceğini söyledi

Kamboçya'nın 40 yıllık lideri, iktidarı oğluna devredeceğini söyledi

Dünyanın en uzun süre görev yapan liderlerinden biri olan Kamboçya Başbakanı Hun Sen, istifa edip iktidarı en büyük oğluna devredeceğini açıkladı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T11:39+0300

2023-07-26T11:39+0300

2023-07-26T11:39+0300

dünya

hun sen

kamboçya

yönetim

açıklama

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Devlet televizyonunda yayınlanan özel bir yayında konuşan Sen, "Başbakan olarak devam etmeyeceğimi açıkladığım için halktan anlayış istiyorum" açıklamasında bulunarak, yeni hükümete oğlu Hun Manet'nin başkanlık edeceğini söyledi.Eski Kızıl Kmer gerillalarından olan 71 yaşındaki Sen, dünyanın en uzun süre görev başında kalan liderlerinden biri. Sen, 1985 yılından bu yana Kamboçya'yı yönetiyor.

kamboçya

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hun sen, kamboçya, yönetim, açıklama