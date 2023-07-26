https://sputniknews.com.tr/20230726/kambocyanin-40-yillik-lideri-iktidari-ogluna-devredecegini-soyledi-1073999495.html
Kamboçya'nın 40 yıllık lideri, iktidarı oğluna devredeceğini söyledi
Kamboçya'nın 40 yıllık lideri, iktidarı oğluna devredeceğini söyledi
Dünyanın en uzun süre görev yapan liderlerinden biri olan Kamboçya Başbakanı Hun Sen, istifa edip iktidarı en büyük oğluna devredeceğini açıkladı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T11:39+0300
2023-07-26T11:39+0300
2023-07-26T11:39+0300
dünya
hun sen
kamboçya
yönetim
açıklama
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Devlet televizyonunda yayınlanan özel bir yayında konuşan Sen, "Başbakan olarak devam etmeyeceğimi açıkladığım için halktan anlayış istiyorum" açıklamasında bulunarak, yeni hükümete oğlu Hun Manet'nin başkanlık edeceğini söyledi.Eski Kızıl Kmer gerillalarından olan 71 yaşındaki Sen, dünyanın en uzun süre görev başında kalan liderlerinden biri. Sen, 1985 yılından bu yana Kamboçya'yı yönetiyor.
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hun sen, kamboçya, yönetim, açıklama
hun sen, kamboçya, yönetim, açıklama
Kamboçya'nın 40 yıllık lideri, iktidarı oğluna devredeceğini söyledi
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Dünyanın en uzun süre görev yapan liderlerinden biri olan Kamboçya Başbakanı Hun Sen, istifa edip iktidarı en büyük oğluna devredeceğini açıkladı.
Devlet televizyonunda yayınlanan özel bir yayında konuşan Sen, "Başbakan olarak devam etmeyeceğimi açıkladığım için halktan anlayış istiyorum" açıklamasında bulunarak, yeni hükümete oğlu Hun Manet'nin başkanlık edeceğini söyledi.
Eski Kızıl Kmer gerillalarından olan 71 yaşındaki Sen, dünyanın en uzun süre görev başında kalan liderlerinden biri. Sen, 1985 yılından bu yana Kamboçya'yı yönetiyor.