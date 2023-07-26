https://sputniknews.com.tr/20230726/kaldirimdan-giden-surucu-yayalara-korna-calarak-yol-istedi-1074006637.html
Kaldırımdan giden sürücü, yayalara korna çalarak yol istedi
Kaldırımdan giden sürücü, yayalara korna çalarak yol istedi
İstanbul'da trafikten kaçmak isteyen bir sürücü, çözümü kaldırımdan gitmekte buldu. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T13:39+0300
2023-07-26T13:39+0300
2023-07-26T14:19+0300
yaşam
kaldırım
hadımköy
istanbul
video
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Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy TEM Bağlantı Yolu Esenyurt Mevkii'nde yaşandı. İş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolda, daha önce de birçok sürücü daha hızlı ilerlemek için kaldırımı tercih ediyordu. Bir sürücü ise kaldırımı tercih eden sürücülerden farklı olarak vatandaşlara korna çalıp yol istedi. Aracın arka camında yazan “İnan hiç fark etmez” yazısı da dikkat çekerken, o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230713/bakan-yerlikaya-trafik-kazalarinin-3-nedenini-acikladi-1073494142.html
hadımköy
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Kaldırımdan giden sürücü, yayalara korna çalarak yol istedi
Kaldırımdan giden sürücü, yayalara korna çalarak yol istedi
2023-07-26T13:39+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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kaldırım, hadımköy, istanbul, video
kaldırım, hadımköy, istanbul, video
Kaldırımdan giden sürücü, yayalara korna çalarak yol istedi
13:39 26.07.2023 (güncellendi: 14:19 26.07.2023) Abone ol
İstanbul'da trafikten kaçmak isteyen bir sürücü, çözümü kaldırımdan gitmekte buldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy TEM Bağlantı Yolu Esenyurt Mevkii'nde yaşandı. İş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolda, daha önce de birçok sürücü daha hızlı ilerlemek için kaldırımı tercih ediyordu.
Bir sürücü ise kaldırımı tercih eden sürücülerden farklı olarak vatandaşlara korna çalıp yol istedi. Aracın arka camında yazan “İnan hiç fark etmez” yazısı da dikkat çekerken, o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.