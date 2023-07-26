https://sputniknews.com.tr/20230726/kaldirimdan-giden-surucu-yayalara-korna-calarak-yol-istedi-1074006637.html

Kaldırımdan giden sürücü, yayalara korna çalarak yol istedi

Kaldırımdan giden sürücü, yayalara korna çalarak yol istedi

İstanbul'da trafikten kaçmak isteyen bir sürücü, çözümü kaldırımdan gitmekte buldu. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T13:39+0300

2023-07-26T13:39+0300

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yaşam

kaldırım

hadımköy

istanbul

video

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Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy TEM Bağlantı Yolu Esenyurt Mevkii'nde yaşandı. İş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolda, daha önce de birçok sürücü daha hızlı ilerlemek için kaldırımı tercih ediyordu. Bir sürücü ise kaldırımı tercih eden sürücülerden farklı olarak vatandaşlara korna çalıp yol istedi. Aracın arka camında yazan “İnan hiç fark etmez” yazısı da dikkat çekerken, o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230713/bakan-yerlikaya-trafik-kazalarinin-3-nedenini-acikladi-1073494142.html

hadımköy

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Kaldırımdan giden sürücü, yayalara korna çalarak yol istedi Kaldırımdan giden sürücü, yayalara korna çalarak yol istedi 2023-07-26T13:39+0300 true PT0M28S

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kaldırım, hadımköy, istanbul, video