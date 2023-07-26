https://sputniknews.com.tr/20230726/izmirde-iki-ilcede-alevlerle-mucadele-suruyor-1074033509.html

İzmir’de iki ilçede alevlerle mücadele sürüyor

İzmir’de iki ilçede alevlerle mücadele sürüyor

İzmir’in Kınık ve Ödemiş ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 8 saat geride kaldı. Ekipler, yangınları kontrol altına almak için alevlerle mücadelesini... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T23:29+0300

2023-07-26T23:29+0300

2023-07-26T23:29+0300

izmir

ödemiş

kınık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1074033353_0:225:1600:1125_1920x0_80_0_0_b2d767db484d09c5004705353e6727aa.jpg

Kınık İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın, saat 14.13 sıralarında başladı. 14.28’de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 22 helikopter, 8 uçak olmak üzere 30 hava aracıyla havadan, 50 arazöz 20 su ikmal, 7 dozerle karadan müdahalede bulundu. Tedbiren bölgedeki Balaban, Çiftlik ve Karatekeli mahallelerinin tahliye edildiği bildirilirken, yangının çıkış nedeni olarak saman basmada kullanılan bir balya makinesinin alev alması ve alevlerin ağaçlara sıçraması üzerine yangının meydana geldiği öne sürüldü.Birgi Mahallesi girişinde trafik geçici olarak kapatıldıÖdemiş ilçesindeki yangın ise Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında başladı. 14.10’da ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan 3 helikopter, karadan 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahalede bulundu. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, rüzgarın da etkisiyle devam eden yangın nedeniyle Bozdağ karayolunu Birgi Mahallesi girişinde trafiği geçici olarak kapattığı öğrenildi.Alevlerle mücadele karadan devam ediyorİzmir’in iki ilçesinde çıkan yangında 8 saat geride kalırken, havanın kararmasıyla birlikte ekiplerin alevlere mücadelesinin karadan devam ettiği öğrenildi. Kınık ilçesindeki yangına 50 arazöz 20 su ikmal, 7 dozerle, Ödemiş ilçesindeki yangına ise 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale sürüyor.

izmir

ödemiş

kınık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, ödemiş, kınık