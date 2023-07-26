https://sputniknews.com.tr/20230726/izmir-kinikta-orman-yangini-nedeniyle-3-mahalle-tahliye-ediliyor-1074024467.html

İzmir Kınık'ta orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor

İzmir Kınık'ta orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının risk oluşturduğu 3 mahallenin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T18:40+0300

2023-07-26T18:40+0300

2023-07-26T18:40+0300

türkiye

kınık

izmir

orman yangını

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Kınık'ta İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.15 helikopter, 7 uçak, 50 arazöz, 20 su ikmal aracı ve 7 dozerle müdahale edilen yangının yayılımının durdurulmasına çalışılıyor.Öte yandan yangının risk oluşturduğu 3 mahallenin tahliyesine karar verildi.Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Anadolu Ajansı muhabirine, yangının söndürülmesi için tüm kurumların seferber olduğunu, çok sayıda ekibin sahada görev yaptığını söyledi.Doğruer, yangın bölgesine yakın olan Karatekeli, Balaban ve Çiftlik mahallelerinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine başlandığını belirterek, "Umarım ekiplerimizin özverisiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınır" dedi.

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kınık, izmir, orman yangını