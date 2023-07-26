https://sputniknews.com.tr/20230726/izmir-kinikta-orman-yangini-nedeniyle-3-mahalle-tahliye-ediliyor-1074024467.html
İzmir Kınık'ta orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
İzmir Kınık'ta orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının risk oluşturduğu 3 mahallenin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T18:40+0300
2023-07-26T18:40+0300
2023-07-26T18:40+0300
türkiye
kınık
izmir
orman yangını
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Kınık'ta İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.15 helikopter, 7 uçak, 50 arazöz, 20 su ikmal aracı ve 7 dozerle müdahale edilen yangının yayılımının durdurulmasına çalışılıyor.Öte yandan yangının risk oluşturduğu 3 mahallenin tahliyesine karar verildi.Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Anadolu Ajansı muhabirine, yangının söndürülmesi için tüm kurumların seferber olduğunu, çok sayıda ekibin sahada görev yaptığını söyledi.Doğruer, yangın bölgesine yakın olan Karatekeli, Balaban ve Çiftlik mahallelerinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine başlandığını belirterek, "Umarım ekiplerimizin özverisiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınır" dedi.
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kınık, izmir, orman yangını
kınık, izmir, orman yangını
İzmir Kınık'ta orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
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İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının risk oluşturduğu 3 mahallenin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.
Kınık'ta İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.
15 helikopter, 7 uçak, 50 arazöz, 20 su ikmal aracı ve 7 dozerle müdahale edilen yangının yayılımının durdurulmasına çalışılıyor.
Öte yandan yangının risk oluşturduğu 3 mahallenin tahliyesine karar verildi.
Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Anadolu Ajansı muhabirine, yangının söndürülmesi için tüm kurumların seferber olduğunu, çok sayıda ekibin sahada görev yaptığını söyledi.
Doğruer, yangın bölgesine yakın olan Karatekeli, Balaban ve Çiftlik mahallelerinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine başlandığını belirterek, "Umarım ekiplerimizin özverisiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınır" dedi.