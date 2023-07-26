https://sputniknews.com.tr/20230726/istanbul-beykozda-orman-yangini-1074017658.html

İstanbul Beykoz'da orman yangını

İstanbul Beykoz'da orman yangını

Tarihi sıcaklıkların yaşandığı İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T16:06+0300

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yaşam

istanbul

beykoz

orman yangını

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Termometrelerin 41.5 dereceyi gösterdiği İstanbul'un Beykoz ilçesinde orman yangını çıktı.Söndürme faaliyetleri için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.

istanbul

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istanbul, beykoz, orman yangını