https://sputniknews.com.tr/20230726/istanbul-beykozda-orman-yangini-1074017658.html
İstanbul Beykoz'da orman yangını
İstanbul Beykoz'da orman yangını
Tarihi sıcaklıkların yaşandığı İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T16:06+0300
2023-07-26T16:06+0300
2023-07-26T16:14+0300
yaşam
istanbul
beykoz
orman yangını
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Termometrelerin 41.5 dereceyi gösterdiği İstanbul'un Beykoz ilçesinde orman yangını çıktı.Söndürme faaliyetleri için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, beykoz, orman yangını
istanbul, beykoz, orman yangını
İstanbul Beykoz'da orman yangını
16:06 26.07.2023 (güncellendi: 16:14 26.07.2023) Abone ol
Tarihi sıcaklıkların yaşandığı İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı.
Termometrelerin 41.5 dereceyi gösterdiği İstanbul'un Beykoz ilçesinde orman yangını çıktı.
Söndürme faaliyetleri için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.