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https://sputniknews.com.tr/20230726/israilde-830-asker-yargi-reformunu-protesto-icin-gorevi-birakti-1074032219.html
İsrail'de 830 asker, yargı reformunu protesto için görevi bıraktı
İsrail'de 830 asker, yargı reformunu protesto için görevi bıraktı
İsrail'de 830 ordu mensubu, ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına yol açan yargı reformuna tepki göstererek görevi bırakma kararı... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T22:45+0300
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, İsrail Hava Kuvvetlerinden 260'tan fazla pilot dahil yaklaşık 830 askerin görevi bıraktığı açıklandı.İsrail ordu radyosunda adı açıklanmayan bir ordu sözcüsü, askerlerin görevi reddetmesinin "ordunun etkinliğini tehdit ettiğine" dikkati çekti.İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini protesto etmek için gönüllü yedek askerlik hizmetini bırakan askerlere hitaben dün paylaşılan açık mektubunda, "Eğer güçlü ve bütün bir ordumuz olmazsa, eğer en iyi seçenek orduda hizmet etmemekse, bu bölgede bir ülke olarak var olamayız." ifadelerini kullanmıştı.Tartışmalı yargı düzenlemesiİsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen 24 Temmuz'da Meclis'te muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.
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İsrail'de 830 asker, yargı reformunu protesto için görevi bıraktı

22:45 26.07.2023
© İHA / ATEF SAFADIİsrail, protestoların gölgesinde yargı reformunu oyluyor
İsrail, protestoların gölgesinde yargı reformunu oyluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© İHA / ATEF SAFADI
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İsrail'de 830 ordu mensubu, ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına yol açan yargı reformuna tepki göstererek görevi bırakma kararı aldı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, İsrail Hava Kuvvetlerinden 260'tan fazla pilot dahil yaklaşık 830 askerin görevi bıraktığı açıklandı.
İsrail ordu radyosunda adı açıklanmayan bir ordu sözcüsü, askerlerin görevi reddetmesinin "ordunun etkinliğini tehdit ettiğine" dikkati çekti.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini protesto etmek için gönüllü yedek askerlik hizmetini bırakan askerlere hitaben dün paylaşılan açık mektubunda, "Eğer güçlü ve bütün bir ordumuz olmazsa, eğer en iyi seçenek orduda hizmet etmemekse, bu bölgede bir ülke olarak var olamayız." ifadelerini kullanmıştı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.
Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.
Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen 24 Temmuz'da Meclis'te muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.
Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.
İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.
Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.
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