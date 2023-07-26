https://sputniknews.com.tr/20230726/ilk-kez-kuzey-koreye-giden-soygu-ziyaret-savunma-alanindaki-isbirligimizi-guclendirecek-1074008525.html

İlk kez Kuzey Kore'ye giden Şoygu: Ziyaret, savunma alanındaki işbirliğimizi güçlendirecek

İlk kez Kuzey Kore'ye giden Şoygu: Ziyaret, savunma alanındaki işbirliğimizi güçlendirecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ilk kez ziyaret ettiği Kuzey Kore'de mevkidaşı Kang Soon Nam ile bir araya geldi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T13:48+0300

2023-07-26T13:48+0300

2023-07-26T13:48+0300

dünya

rusya

ukrayna

sergey şoygu

ziyaret

ikili ilişkiler

kuzey kore

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, Kang'la görüşmesi sırasında Rusya ve Kuzey Kore'nin savunma alanındaki işbirliğiyle ilgili planlarına değindi.Ortak sınırın ve zengin işbirliği geçmişinin Rusya ve Kuzey Kore'yi birbirine bağladığını ve Pyongyang'ın Moskova'nın önemli bir ortağı olduğunu belirten Şoygu, ordular düzeyindeki işbirliği geliştirme planları yaptıklarını kaydetti.Şoygu, "Bugünkü görüşmelerin savunma kurumlarımız düzeyindeki işbirliğinin pekişmesine katkı sunacağına inanıyorum. Sizinle buluştuğuma ve tanıştığıma memnun oldum. Dost ülke Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaret etme davetinize minnetle icabet ettim" dedi.Rusya ve Kuzey Kore arasındaki etkileşimin 1950-1953 yıllarında Vatanseverlik Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki dönemde pekiştiğini belirten Şoygu, savaş gemilerinin seferlerinin, üst düzey savunma yetkililerinin resmi ziyaretlerinin ve çeşitli düzeydeki resmi temasların Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın korunmasına katkı sunduğunun altını çizdi.Pyongyang'da Kurtuluş Anıtı'na çiçek bıraktıBu arada Şoygu, 1945 yılında Kuzey Kore'nin özgürleştirilmesi sırasında hayatını kaybeden Sovyet askerlerin anısına, Kuzey Kore halkının şükran nişanesi olarak dikilen Kurtuluş Anıtı'na çiçek bıraktı.Şoygu, başkentte Mansu Tepesi'nde yer alan eski devlet başkanları Kim Il Sung ve Kim Jong Il'in anıtlarına da çiçek bıraktı.

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rusya, ukrayna, sergey şoygu, ziyaret, ikili ilişkiler, kuzey kore