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Halk Ekmek ürünlerine zam
Halk Ekmek ürünlerine zam
İstanbul'da Halk Ekmek tarafından üretilen 250 gram normal ve kepekli ekmek 3 liradan 5 liraya çıktı. Zam yarından itibaren geçerli olacak. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
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istanbul, halk ekmek
istanbul, halk ekmek
Halk Ekmek ürünlerine zam
17:28 26.07.2023
© İHA / İHA-AW160952
ekmek
© İHA / İHA-AW160952
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İstanbul'da Halk Ekmek tarafından üretilen 250 gram normal ve kepekli ekmek 3 liradan 5 liraya çıktı. Zam yarından itibaren geçerli olacak.
EKONOMİ
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