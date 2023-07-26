https://sputniknews.com.tr/20230726/guney-afrika-yaptirimlar-rusyayla-isbirligimize-engel-degil-1074031058.html
Güney Afrika: Yaptırımlar Rusya’yla işbirliğimize engel değil
Güney Afrika: Yaptırımlar Rusya’yla işbirliğimize engel değil
Güney Afrika Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakan Yardımcısı Parks Tau, Rusya’ya uygulanan yaptırımların iki ülke arasındaki verimli işbirliğine engel... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T22:03+0300
2023-07-26T22:03+0300
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Güney Afrika Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakan Yardımcısı Parks Tau, Sputnik’e verdiği demeçte, “Rusya, BRICS’in önemli bir üyesi ve temel oyuncu. Bu ülkeye karşı uygulanan yaptırımların farkındayız ve tüm bunlar yaşanırken Rusya’yla işbirliğimizi sürdürüyoruz. Ayrıca yaptırımlardan kaynaklanan sorunları aşma yollarını bulmaya çalışıyoruz, çünkü ilişkilerimizi geliştirmek ve halkımıza daha iyi hizmet sunmak için başvurabileceğimiz planlarımız var” ifadesini kullandı.Güney Afrika’nın, halkının yaşamını iyileştirme amacıyla, BRICS kapsamında Rusya’yla işbirliği yaptığı bir dizi alanın olduğunu anlatan Tau, “Özellikle yerel yönetim alanında işbirliğine ilişkin bir dizi alanda ve BRICS topluluğu içinde yatırım fırsatları konusunda başta olmak üzere karşılıklı olarak verimli işbirliğimiz var” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230726/putin-abd-dolari-siyasi-mucadele-araci-olarak-kullaniliyor-1074026286.html
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Güney Afrika: Yaptırımlar Rusya’yla işbirliğimize engel değil
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Güney Afrika Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakan Yardımcısı Parks Tau, Rusya’ya uygulanan yaptırımların iki ülke arasındaki verimli işbirliğine engel olmadığını söyledi.
Güney Afrika Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakan Yardımcısı Parks Tau, Sputnik’e verdiği demeçte, “Rusya, BRICS’in önemli bir üyesi ve temel oyuncu. Bu ülkeye karşı uygulanan yaptırımların farkındayız ve tüm bunlar yaşanırken Rusya’yla işbirliğimizi sürdürüyoruz. Ayrıca yaptırımlardan kaynaklanan sorunları aşma yollarını bulmaya çalışıyoruz, çünkü ilişkilerimizi geliştirmek ve halkımıza daha iyi hizmet sunmak için başvurabileceğimiz planlarımız var” ifadesini kullandı.
Güney Afrika’nın, halkının yaşamını iyileştirme amacıyla, BRICS kapsamında Rusya’yla işbirliği yaptığı bir dizi alanın olduğunu anlatan Tau, “Özellikle yerel yönetim alanında işbirliğine ilişkin bir dizi alanda ve BRICS topluluğu içinde yatırım fırsatları konusunda başta olmak üzere karşılıklı olarak verimli işbirliğimiz var” dedi.