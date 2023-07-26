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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Beştepe'de toplandı: Hangi başlıklar görüşülecek?
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Beştepe'de toplandı: Hangi başlıklar görüşülecek?
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. KKM’deki gelişmeler, otomotiv ve haksız fiyat uygulamalarına... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T09:33+0300
2023-07-26T09:33+0300
ekonomi
ekonomi koordinasyon kurulu
cevdet yılmaz
toplantı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.Toplantıda eylül ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık süreci ele alınacak. Ayrıca son dönemdeki para politikası kararları hakkında bilgilendirme yapılarak, ihracat, yatırım, destek önerileri, KKM’deki gelişmeler, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde yaşanan stokçuluk ve haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmalar ile mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği başlıkları görüşülecek.
https://sputniknews.com.tr/20230721/kur-korumali-mevduat-hesaplari-icin-yeni-karar-zorunlu-karsilik-nedir-1073806454.html
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ekonomi koordinasyon kurulu, cevdet yılmaz, toplantı
ekonomi koordinasyon kurulu, cevdet yılmaz, toplantı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Beştepe'de toplandı: Hangi başlıklar görüşülecek?

09:33 26.07.2023
© AACevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AA
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. KKM’deki gelişmeler, otomotiv ve haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmaların ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Toplantıda eylül ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık süreci ele alınacak.
Ayrıca son dönemdeki para politikası kararları hakkında bilgilendirme yapılarak, ihracat, yatırım, destek önerileri, KKM’deki gelişmeler, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde yaşanan stokçuluk ve haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmalar ile mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği başlıkları görüşülecek.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
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