https://sputniknews.com.tr/20230726/ekonomi-koordinasyon-kurulu-bestepede-toplandi-hangi-basliklar-gorusulecek-1073991530.html

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Beştepe'de toplandı: Hangi başlıklar görüşülecek?

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Beştepe'de toplandı: Hangi başlıklar görüşülecek?

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. KKM’deki gelişmeler, otomotiv ve haksız fiyat uygulamalarına... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T09:33+0300

2023-07-26T09:33+0300

2023-07-26T09:33+0300

ekonomi

ekonomi koordinasyon kurulu

cevdet yılmaz

toplantı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.Toplantıda eylül ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık süreci ele alınacak. Ayrıca son dönemdeki para politikası kararları hakkında bilgilendirme yapılarak, ihracat, yatırım, destek önerileri, KKM’deki gelişmeler, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde yaşanan stokçuluk ve haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmalar ile mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği başlıkları görüşülecek.

https://sputniknews.com.tr/20230721/kur-korumali-mevduat-hesaplari-icin-yeni-karar-zorunlu-karsilik-nedir-1073806454.html

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ekonomi koordinasyon kurulu, cevdet yılmaz, toplantı