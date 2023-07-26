https://sputniknews.com.tr/20230726/ekonomi-koordinasyon-kurulu-bestepede-toplandi-hangi-basliklar-gorusulecek-1073991530.html
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Beştepe'de toplandı: Hangi başlıklar görüşülecek?
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Beştepe'de toplandı: Hangi başlıklar görüşülecek?
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. KKM’deki gelişmeler, otomotiv ve haksız fiyat uygulamalarına... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T09:33+0300
2023-07-26T09:33+0300
2023-07-26T09:33+0300
ekonomi
ekonomi koordinasyon kurulu
cevdet yılmaz
toplantı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072487686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67ec4eff967f7e7a63e554876827046f.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.Toplantıda eylül ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık süreci ele alınacak. Ayrıca son dönemdeki para politikası kararları hakkında bilgilendirme yapılarak, ihracat, yatırım, destek önerileri, KKM’deki gelişmeler, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde yaşanan stokçuluk ve haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmalar ile mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği başlıkları görüşülecek.
https://sputniknews.com.tr/20230721/kur-korumali-mevduat-hesaplari-icin-yeni-karar-zorunlu-karsilik-nedir-1073806454.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072487686_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_464a4b567b65ae2d581caab93068e009.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekonomi koordinasyon kurulu, cevdet yılmaz, toplantı
ekonomi koordinasyon kurulu, cevdet yılmaz, toplantı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Beştepe'de toplandı: Hangi başlıklar görüşülecek?
Abone ol
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. KKM’deki gelişmeler, otomotiv ve haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmaların ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Toplantıda eylül ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık süreci ele alınacak.
Ayrıca son dönemdeki para politikası kararları hakkında bilgilendirme yapılarak, ihracat, yatırım, destek önerileri, KKM’deki gelişmeler, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde yaşanan stokçuluk ve haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmalar ile mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği başlıkları görüşülecek.