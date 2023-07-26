https://sputniknews.com.tr/20230726/ekk-guven-ve-istikrar-ortaminda-enflasyon-ile-mucadele-oncelikli-olmaya-devam-edecek-1074006674.html

EKK: Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele öncelikli olmaya devam edecek

EKK: Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele öncelikli olmaya devam edecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nca enflasyon ile mücadelenin öncelikli olduğu belirtilerek, "Yüksek katma değerli üretimi, ihracatı ve potansiyel büyümeyi daha da... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T13:21+0300

2023-07-26T13:21+0300

2023-07-26T13:27+0300

ekonomi

ekk

ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)

enflasyon

hiper enflasyon

enflasyonla topyekün mücadele

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, görüşülen konularla ilgili açıklama yayımladı.Toplantıda Orta Vadeli Program'ın gelecek üç yıla ilişkin yol haritasının ortaya konduğu vurgulanarak, "Ekonomide öngörülebilirliği artıracak, beklentilere yön verecek Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin hazırlıklar gözden geçirilmiştir. OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikalarımız güncellenecek, önümüzdeki üç yıla ilişkin yol haritası ortaya konulacaktır" ifadelerine yer verildi.Kurul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:"Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde güncel ekonomik gelişmeler ve öncelikli ekonomi politikalarını görüşmek üzere bu dönemin ikinci toplantısını gerçekleştirmiştir.Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıdan bu yana mali disiplinin sağlanmasına, iç talebin dengelenmesine, cari açığın azaltılmasına, rezervlerimizin güçlendirilmesine ve enflasyonla mücadeleye yönelik önemli adımlar atılmıştır.Bu dönemde depremin bütçe üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi ve kaynak tahsisinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan vergisel düzenlemeler ve alınan tasarruf tedbirleri ile finansal istikrarın pekiştirilmesi ve sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.Toplantıda görüşülen konular aşağıda özetlenmektedir;Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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ekk, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), enflasyon, hiper enflasyon, enflasyonla topyekün mücadele