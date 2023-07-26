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https://sputniknews.com.tr/20230726/ehliyet-sinavinda-dugme-gorunumlu-kamera-ile-yakalandi-1074033231.html
Ehliyet sınavında düğme görünümlü kamera ile yakalandı
Ehliyet sınavında düğme görünümlü kamera ile yakalandı
Hatay'da ehliyet sınavına girecek bir kişi, düğme görünümlü kamera sistemi ile yakalandı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
hatay
ehliyet
ehliyet sınavı
reyhanlı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir okulda ehliyet sınavına girecek bir adayın üzerinde kopya düzeneği bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Temmuz'da gerçekleştirilen ehliyet sınavının öncesinde yaptığı kontrollerde bir adayın davranışlarından şüphelendi.Polis, şüpheli S.S'nin üzerinde yaptığı aramada kopya düzeneği olduğunu tespit etti.Gözaltına alınan şüpheli hakkında "6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
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hatay, ehliyet, ehliyet sınavı, reyhanlı
hatay, ehliyet, ehliyet sınavı, reyhanlı

Ehliyet sınavında düğme görünümlü kamera ile yakalandı

23:23 26.07.2023
© İHA / VEYSEL KORKMAZHatay'da ehliyet sınavına girecek bir kişi, düğme görünümlü kamera sistemi ile yakalandı.
Hatay'da ehliyet sınavına girecek bir kişi, düğme görünümlü kamera sistemi ile yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© İHA / VEYSEL KORKMAZ
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Hatay'da ehliyet sınavına girecek bir kişi, düğme görünümlü kamera sistemi ile yakalandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir okulda ehliyet sınavına girecek bir adayın üzerinde kopya düzeneği bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Temmuz'da gerçekleştirilen ehliyet sınavının öncesinde yaptığı kontrollerde bir adayın davranışlarından şüphelendi.
Polis, şüpheli S.S'nin üzerinde yaptığı aramada kopya düzeneği olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
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