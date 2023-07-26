https://sputniknews.com.tr/20230726/ehliyet-sinavinda-dugme-gorunumlu-kamera-ile-yakalandi-1074033231.html

Ehliyet sınavında düğme görünümlü kamera ile yakalandı

Ehliyet sınavında düğme görünümlü kamera ile yakalandı

Hatay'da ehliyet sınavına girecek bir kişi, düğme görünümlü kamera sistemi ile yakalandı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T23:23+0300

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türkiye

hatay

ehliyet

ehliyet sınavı

reyhanlı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir okulda ehliyet sınavına girecek bir adayın üzerinde kopya düzeneği bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Temmuz'da gerçekleştirilen ehliyet sınavının öncesinde yaptığı kontrollerde bir adayın davranışlarından şüphelendi.Polis, şüpheli S.S'nin üzerinde yaptığı aramada kopya düzeneği olduğunu tespit etti.Gözaltına alınan şüpheli hakkında "6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

türkiye

hatay

reyhanlı

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hatay, ehliyet, ehliyet sınavı, reyhanlı