https://sputniknews.com.tr/20230726/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073990854.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9510 liradan, euro 29,8050 liradan güne başladı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T09:12+0300
2023-07-26T09:12+0300
2023-07-26T09:12+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 26,9490 liradan alınan dolar, 26,9510 liradan satılıyor. 29,8030 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,8050 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,9170 lira, euronun satış fiyatı da 29,6910 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 703 lira, çeyrek altın 2 bin 758 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 998 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.605 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.96 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.96 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.264 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230725/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1073940831.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,9510 liradan, euro 29,8050 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,9490 liradan alınan dolar, 26,9510 liradan satılıyor. 29,8030 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,8050 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9170 lira, euronun satış fiyatı da 29,6910 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 703 lira, çeyrek altın 2 bin 758 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 998 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.605 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 82.96 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.96 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 29.264 dolar seviyesinde.