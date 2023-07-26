https://sputniknews.com.tr/20230726/disisleri-bakani-fidandan-yunan-mevkidasina-yanginlar-nedeniyle-gecmis-olsun-mesaji-1074031153.html
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunan mevkidaşına yangınlar nedeniyle geçmiş olsun mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunan mevkidaşına yangınlar nedeniyle geçmiş olsun mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'e bir mesaj göndererek Yunanistan’da devam eden yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ve... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T22:09+0300
2023-07-26T22:09+0300
2023-07-26T22:10+0300
türkiye
yunanistan
türkiye
orman yangını
hakan fidan
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Gerapetritis'e Yunanistan'daki yangınlarla ilgili mesaj gönderdi.Fidan, mesajında Yunanistan'da devam eden yangınlar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve yangın söndürme uçağının düşmesi neticesinde hayatını kaybeden iki pilot için de taziyelerini iletti.Yunanistan'da yangınlarKavurucu sıcakların etkisi altındaki Yunanistan, başta Rodos Adası olmak üzere günlerdir kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, son 13 günde ülke genelinde 600'den fazla yangın çıktığını söylemişti.Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde, yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Türkiye de söndürme çalışmalarına destek veriyorYunanistan’da devam eden orman yangınlarına yardım amacıyla Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı.Türkiye'den gönderilen uçaklar Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.
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yunanistan, türkiye, orman yangını, hakan fidan
yunanistan, türkiye, orman yangını, hakan fidan
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunan mevkidaşına yangınlar nedeniyle geçmiş olsun mesajı
22:09 26.07.2023 (güncellendi: 22:10 26.07.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'e bir mesaj göndererek Yunanistan’da devam eden yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ve yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki pilot için de taziyelerini iletti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Gerapetritis'e Yunanistan'daki yangınlarla ilgili mesaj gönderdi.
Fidan, mesajında Yunanistan'da devam eden yangınlar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve yangın söndürme uçağının düşmesi neticesinde hayatını kaybeden iki pilot için de taziyelerini iletti.
Yunanistan'da yangınlar
Kavurucu sıcakların etkisi altındaki Yunanistan, başta Rodos Adası olmak üzere günlerdir kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, son 13 günde ülke genelinde 600'den fazla yangın çıktığını söylemişti.
Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde, yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Türkiye de söndürme çalışmalarına destek veriyor
Yunanistan’da devam eden orman yangınlarına yardım amacıyla Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı.
Türkiye'den gönderilen uçaklar Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.