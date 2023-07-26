https://sputniknews.com.tr/20230726/disisleri-bakani-fidandan-yunan-mevkidasina-yanginlar-nedeniyle-gecmis-olsun-mesaji-1074031153.html

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunan mevkidaşına yangınlar nedeniyle geçmiş olsun mesajı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunan mevkidaşına yangınlar nedeniyle geçmiş olsun mesajı

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'e bir mesaj göndererek Yunanistan’da devam eden yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ve... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T22:09+0300

2023-07-26T22:09+0300

2023-07-26T22:10+0300

türkiye

yunanistan

türkiye

orman yangını

hakan fidan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073150978_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_3d4df9413624d6049e2305e07a3d6c22.jpg

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Gerapetritis'e Yunanistan'daki yangınlarla ilgili mesaj gönderdi.Fidan, mesajında Yunanistan'da devam eden yangınlar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve yangın söndürme uçağının düşmesi neticesinde hayatını kaybeden iki pilot için de taziyelerini iletti.Yunanistan'da yangınlarKavurucu sıcakların etkisi altındaki Yunanistan, başta Rodos Adası olmak üzere günlerdir kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, son 13 günde ülke genelinde 600'den fazla yangın çıktığını söylemişti.Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde, yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Türkiye de söndürme çalışmalarına destek veriyorYunanistan’da devam eden orman yangınlarına yardım amacıyla Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı.Türkiye'den gönderilen uçaklar Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.

türkiye

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, türkiye, orman yangını, hakan fidan