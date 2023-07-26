https://sputniknews.com.tr/20230726/cumhurbaskani-erdogan-polis-meslek-yuksekokullari-mezuniyet-toreninde-konusuyor-1074028572.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız. Amacımız, terör örgütlerini ülkemize yönelik tehdit olmaktan... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T20:28+0300

2023-07-26T20:28+0300

2023-07-26T21:08+0300

recep tayyip erdoğan

polis

türkiye

göçmen

15 temmuz

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Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni’nde konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:

türkiye

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, polis, göçmen, 15 temmuz