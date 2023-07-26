Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız
20:28 26.07.2023 (güncellendi: 21:08 26.07.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız. Amacımız, terör örgütlerini ülkemize yönelik tehdit olmaktan tamamen çıkarmaktır" dedi.
Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni’nde konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
"Ülkemizde eğitim gören hiçbir öğrenciye yabancı gözüyle bakmadık, bakmıyoruz. Misafir öğrencilerimize, bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar diliyorum.
Üstünden değil 7 yıl, 70 yılda geçse 15 Temmuz'u unutmayacağımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik.
15 Temmuz ile ilgili kontrollü darbe iftirası atanları milletimizin vicdanına havale ediyorum.
Ekonomiden demokrasiye, dış politikadan milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik girişimleri akamete uğratmamız, terör belasını tamamen defetmemize bağlıdır.
Özellikle seçim döneminde istismar edilen göçmen meselesinin çözüme kavuşturulmasının yolu, terör örgütleriyle başarılı mücadeleden geçmektedir.
Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız. Amacımız, terör örgütlerini ülkemize yönelik tehdit olmaktan tamamen çıkarmaktır.
Son 2 ayda 36 bin göçmen yakalandı, 16 bini geri gönderildi. Kalanların işlemleri devam ediyor. İnşallah bu meseleyi; kültürümüze, inancımıza, hukuka ve hakkaniyete uygun bir şekilde hal yoluna koyacağız.