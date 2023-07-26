https://sputniknews.com.tr/20230726/cumhurbaskani-erdogan-filistin-devlet-baskani-abbas-ve-hamas-lideri-heniyye-ile-gorustu-1074012893.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T15:02+0300
2023-07-26T15:02+0300
2023-07-26T15:03+0300
politika
recep tayyip erdoğan
mahmud abbas
filistin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki üçlü görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230618/israilden-misir-ve-filistin-yonetimi-ile-gazzede-ortak-dogalgaz-projesine-onay-1072595743.html
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recep tayyip erdoğan, mahmud abbas, filistin
recep tayyip erdoğan, mahmud abbas, filistin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile görüştü
15:02 26.07.2023 (güncellendi: 15:03 26.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki üçlü görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.