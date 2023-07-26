https://sputniknews.com.tr/20230726/cumhurbaskani-erdogan-filistin-devlet-baskani-abbas-ve-hamas-lideri-heniyye-ile-gorustu-1074012893.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T15:02+0300

2023-07-26T15:02+0300

2023-07-26T15:03+0300

politika

recep tayyip erdoğan

mahmud abbas

filistin

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki üçlü görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20230618/israilden-misir-ve-filistin-yonetimi-ile-gazzede-ortak-dogalgaz-projesine-onay-1072595743.html

filistin

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recep tayyip erdoğan, mahmud abbas, filistin