https://sputniknews.com.tr/20230726/chpli-basarir-bizim-grubun-yuzde-97si-dunku-oylamaya-katildi-1074028977.html

CHP'li Başarır: Bizim grubun yüzde 97'si dünkü oylamaya katıldı

CHP'li Başarır: Bizim grubun yüzde 97'si dünkü oylamaya katıldı

CHP Grup Başkanvekili Başarır, dün olağanüstü toplantıya çağırdıkları TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada, CHP'den çok az sayıda milletvekilinin yer almadığını... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T20:59+0300

2023-07-26T20:59+0300

2023-07-26T20:59+0300

türkiye

ali mahir başarır

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde bir "skandal yaşandığını" öne sürdü.Hakim ve savcılara tepkiTörende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözler sarf ettiğini savunan Başarır, "Bir sürü iftira, hakaret, yalan yanlış şeyler söyledi. Beni üzen, partili cumhurbaşkanının söylediği bu cümleler değil. O zaten bunu hep yapıyor. Ama bu ülkede 1102 hakim ve savcı adayının, ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanına hakaret edilirken onları alkışlaması utanç verici" diye konuştu.Hakim ve savcı adaylarının dünkü davranışlarının çok yanlış olduğunu dile getiren Başarır, "Biz, hakim ve savcı adaylarından cumhurbaşkanının önünde ayağa kalkmasını, onu alkışlamasını, partimize hakaret ederken alkış tutmasını beklemiyoruz. Biz onlardan adalet, karar kalitesi, adil yargılama, hukukun üstünlüğünün karşısında ayağa kalkmalarını bekliyoruz. Asla ve asla ne beni, ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne de Cumhurbaşkanını alkışlamayın. Siz, öyle kararlar verin ki 85 milyon, vicdanlarında ve yüreklerinde sizi alkışlasın" değerlendirmesinde bulundu.'Asgari ücretlinin 7 katına kadar maaş alıyorsak, bu Meclis yazın çalışmalıydı'CHP'li Başarır, dün olağanüstü toplantıya çağırdıkları TBMM Genel Kurulu'nda, Meclisin tatile girmeyip çalışmalarına devam etmesi için verdikleri önergenin, iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini söyledi. İşçinin, memurun, emeklinin ve tüm kesimlerin sorunlarının, Mecliste konuşulmasını istediklerini anlatan Başarır, "Bunları konuşalım dedik ama pişkince bu teklifimiz reddedildi ve ekime kadar Meclis çalışmayacak. Türkiye bir felakete gidiyor. Biz, eğer bir asgari ücretlinin 7 katına kadar maaş alıyorsak, bu Meclis yazın çalışmalıydı, ezilen kesim için kararlar almalıydı, tartışılmalıydı. Maalesef yapmadılar" ifadesini kullandı.TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada, CHP'den sadece mazereti olan çok az sayıda milletvekilinin yer almadığını savunan Başarır, "Bizim grubun yüzde 97'si dünkü oylamaya katıldı" bilgisini paylaştı. Başarır, bir milletvekilinin yurtdışında bulunduğu, bir milletvekilinin ani bir kalp rahatsızlığı geçirdiği, iki milletvekilinin de Muğla Akbelen'deki vatandaşların yanında olduğu için Genel Kurul'daki olağanüstü toplantıya katılamadığını aktardı.'Öncelikle niye oy kullanmadığımızı değil, torba rezaletini herkes anlasın'TBMM Genel Kurulu'nda önceki hafta kabul edilen torba yasanın oylamasına da CHP'den bazı milletvekillerinin katılmadığı yönünde eleştiriler olduğuna dikkati çeken Başarır, şunları kaydetti:Başarır, şu anda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Meclis'te, CHP'den ilk kez milletvekili seçilenlerle görüştüğünü belirterek, "Sadece ilk kez aramıza katılan arkadaşlarımızla beraber fikir alışverişi, seçim dönemindeki zorluklar, eksikler, fazlalar, gözlemler konularında yapılan bir toplantı. CHP'de tartışma, fikir alışverişi, eleştiri olacaktır. Bu, bizim zenginliğimiz ve demokrasiye olan inancımızdır" sözlerini sarf etti.Ali Mahir Başarır, ilaç fiyatlarının zamlanmasına da tepki göstererek, insanların zaten ilaca erişemediği bir dönemde yüzde 30'luk zammın, insanların tedavilerinin yarım kalması anlamına geldiğini dile getirdi.CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de emekçinin, işçinin, esnafın, KOBİ'lerin feryadı üzerine dün Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdıklarını ifade ederek, amaçlarının, vergi metotlarını geliştirerek, halkın geneline yayılan ÖTV, KDV gibi bugün yaşanılan dolaylı vergi uygulamalarını azaltıp, asgari ücretliyi ve emekliyi rahatlatmak olduğunu vurguladı.

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ali mahir başarır, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu