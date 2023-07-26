https://sputniknews.com.tr/20230726/cezayirdeki-tum-orman-yanginlari-sonduruldu-1073987145.html
Cezayir'deki tüm orman yangınları söndürüldü
Cezayir'deki tüm orman yangınları söndürüldü
Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, 34 kişinin ölümüne yol açan ülkenin kuzeyindeki şehirlerde çıkan orman yangınlarının tamamının söndürüldüğünü duyurdu. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T05:10+0300
2023-07-26T05:10+0300
2023-07-26T05:10+0300
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Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm orman yangınları söndürüldü, koruma ve soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.Cezayir'in kuzeyindeki 11 kentte 23 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Sivil Savunma Başkanlığı, dün 8 şehirdeki 15 noktada orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230726/italyada-etkili-olan-orman-yanginlari-nedeniyle-4-kisi-hayatini-kaybetti-1073983085.html
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cezayir, orman yangını
Cezayir'deki tüm orman yangınları söndürüldü
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Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, 34 kişinin ölümüne yol açan ülkenin kuzeyindeki şehirlerde çıkan orman yangınlarının tamamının söndürüldüğünü duyurdu.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm orman yangınları söndürüldü, koruma ve soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
Cezayir'in kuzeyindeki 11 kentte 23 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Sivil Savunma Başkanlığı, dün 8 şehirdeki 15 noktada orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.