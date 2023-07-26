Biden yönetiminin yeni iltica politikasına durdurma kararı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve piyasalardaki son durum!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de yaşanan değişim mi, liderlik kavgası mı?
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kredi kartı faizleri artırıldı
12:45
50 dk
ANKARA FARKI
Lozan düşmanlarının amacı ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gözler Karadeniz'de
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
400 yıllık ağaç mı 4 yıllık kömür mü?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Putin görüşmesi ne zaman?
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230726/biden-yonetiminin-yeni-iltica-politikasina-durdurma-karari-1073985253.html
Biden yönetiminin yeni iltica politikasına durdurma kararı
Biden yönetiminin yeni iltica politikasına durdurma kararı
ABD'de federal yargıç, Biden yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik getirdiği yeni iltica uygulamasını durdurma kararı verdi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T01:29+0300
2023-07-26T01:31+0300
dünya
abd
düzensiz göç
joe biden
göçmen
kaliforniya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071047369_0:119:1621:1031_1920x0_80_0_0_c87c71865e042b9e82b0e502838b297f.jpg
Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Jon Tigar, diğer göçmen hakları savunucusu gruplarla birlikte Amerika Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından açılan davayı değerlendirdi.Yargıç Tigar, göçmenlere ABD'ye yasal olarak göç etmek için başvuru yolu sağlayan hükümet programlarının belirli milletlere özgü olduğunu, tüm sığınmacılar için anlamlı seçenekler sunmadığını belirtti.Eski Başkan Barack Obama tarafından atanan Yargıç Tigar, kararında, Biden yönetiminin sığınma politikasını "keyfi" ve "değişken" bularak, "hem esas hem de usul açısından geçersiz" olduğunu yazdı.Tigar, Biden yönetiminin temyize gitme hakkı için kararın 14 gün sonra uygulamaya gireceğini bildirdi.Adalet Bakanlığı sözcüsü, CNN'e, yargıcın kararını temyize götüreceklerini ve uygulamanın yasal pozisyonu konusunda emin olduklarını kaydetti.Biden yönetimi, mayısta "42. Madde"nin kaldırılmasından bu yana Meksika sınırından yasa dışı geçişlerde yüzde 60 civarında azalma olduğunu savunurken, ACLU gibi sivil toplum kuruluşları tarafından göçmenlere yönelik ayrımcılık yapmakla, Cumhuriyetçi eyaletler tarafından ise sınır geçişlerine karşı yeterince önlem almamakla eleştiriliyor.Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) kayıtlarına göre, geçen ay 100 binden az düzensiz göçmen ülkeye giriş yaptı ve bu sayı, şubat 2021'den bu yana en düşük rakamı temsil ediyor.'42. Madde' olayıEski ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı"nı gerekçe göstererek "42. Madde" düzenlemesini uygulamaya koymuştu. "42. Madde", insani koruma talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin reddedilerek hızlıca Meksika'ya sınır dışı edilmelerini kolaylaştırıyordu.Joe Biden yönetimi, "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın bir süre devamına karar vermiş, daha sonra Cumhuriyetçi kesimin karşı çıkmasına rağmen, "42. Madde"yi 11 Mayıs'ta yürürlükten kaldırmıştı.Biden yönetimi, buna karşı önlem olarak, güney sınırında düzensiz göçmenlere yönelik tedbirleri sıkılaştırmış, Güney Amerika'daki ülkelere değişik kotalar uygulayarak, yasa dışı sınır geçişleri yerine sığınma taleplerinin başvuru ile yapılmasını teşvik etmişti.Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini yasa dışı göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda yeterli önlemleri almamakla bazı Demokratlar ise ABD Başkanı Joe Biden'ı Trump dönemini aratmayacak "göçmen karşıtı" politikalar uygulamakla eleştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20181120/trump-gocmen-karari-askiya-alindi-1036233853.html
kaliforniya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071047369_43:0:1578:1151_1920x0_80_0_0_3615391a756a12f48b21ac295cb69406.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, düzensiz göç, joe biden, göçmen, kaliforniya
abd, düzensiz göç, joe biden, göçmen, kaliforniya

Biden yönetiminin yeni iltica politikasına durdurma kararı

01:29 26.07.2023 (güncellendi: 01:31 26.07.2023)
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinABD Başkanı Joe Biden,
ABD Başkanı Joe Biden, - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© Sputnik / Стрингер
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
ABD'de federal yargıç, Biden yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik getirdiği yeni iltica uygulamasını durdurma kararı verdi.
Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Jon Tigar, diğer göçmen hakları savunucusu gruplarla birlikte Amerika Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından açılan davayı değerlendirdi.
Yargıç Tigar, göçmenlere ABD'ye yasal olarak göç etmek için başvuru yolu sağlayan hükümet programlarının belirli milletlere özgü olduğunu, tüm sığınmacılar için anlamlı seçenekler sunmadığını belirtti.
Eski Başkan Barack Obama tarafından atanan Yargıç Tigar, kararında, Biden yönetiminin sığınma politikasını "keyfi" ve "değişken" bularak, "hem esas hem de usul açısından geçersiz" olduğunu yazdı.
Tigar, Biden yönetiminin temyize gitme hakkı için kararın 14 gün sonra uygulamaya gireceğini bildirdi.
Adalet Bakanlığı sözcüsü, CNN'e, yargıcın kararını temyize götüreceklerini ve uygulamanın yasal pozisyonu konusunda emin olduklarını kaydetti.
Biden yönetimi, mayısta "42. Madde"nin kaldırılmasından bu yana Meksika sınırından yasa dışı geçişlerde yüzde 60 civarında azalma olduğunu savunurken, ACLU gibi sivil toplum kuruluşları tarafından göçmenlere yönelik ayrımcılık yapmakla, Cumhuriyetçi eyaletler tarafından ise sınır geçişlerine karşı yeterince önlem almamakla eleştiriliyor.
Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) kayıtlarına göre, geçen ay 100 binden az düzensiz göçmen ülkeye giriş yaptı ve bu sayı, şubat 2021'den bu yana en düşük rakamı temsil ediyor.

'42. Madde' olayı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı"nı gerekçe göstererek "42. Madde" düzenlemesini uygulamaya koymuştu. "42. Madde", insani koruma talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin reddedilerek hızlıca Meksika'ya sınır dışı edilmelerini kolaylaştırıyordu.
Joe Biden yönetimi, "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın bir süre devamına karar vermiş, daha sonra Cumhuriyetçi kesimin karşı çıkmasına rağmen, "42. Madde"yi 11 Mayıs'ta yürürlükten kaldırmıştı.
Biden yönetimi, buna karşı önlem olarak, güney sınırında düzensiz göçmenlere yönelik tedbirleri sıkılaştırmış, Güney Amerika'daki ülkelere değişik kotalar uygulayarak, yasa dışı sınır geçişleri yerine sığınma taleplerinin başvuru ile yapılmasını teşvik etmişti.
Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini yasa dışı göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda yeterli önlemleri almamakla bazı Demokratlar ise ABD Başkanı Joe Biden'ı Trump dönemini aratmayacak "göçmen karşıtı" politikalar uygulamakla eleştiriyor.
ABD askerleri Meksika sınırına dikenli tel çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2018
DÜNYA
Trump'ın göçmenlere ilişkin kararı askıya alındı
20 Kasım 2018, 12:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала