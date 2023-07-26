https://sputniknews.com.tr/20230726/balikesirde-son-74-yildaki-en-yuksek-hava-sicakligi-olculdu-1074021697.html

Balıkesir'de son 74 yıldaki en yüksek hava sıcaklığı ölçüldü

Balıkesir'de son 74 yıldaki en yüksek hava sıcaklığı ölçüldü

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Balıkesir'de 43,6 dereceye yükseldi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T17:27+0300

2023-07-26T17:27+0300

2023-07-26T17:27+0300

yaşam

balıkesir

sıcaklık

hava sıcaklığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1074000678_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f1cd1906e166d25aa5bf636bcd0e61c.jpg

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Balıkesir il merkezinde hava sıcaklığı saat 16.00 itibarıyla 43,6 santigrat derece ölçüldü.Bu veriye göre, en yüksek sıcaklığın 25 Temmuz 2007 tarihinde 43,2 derece olarak kaydedildiği Balıkesir il merkezinde ölçüm yapılan 74 yıllık süreçteki en yüksek seviyeye ulaşıldı.Balıkesir'in ilçelerinde de uzun yıllar sıcaklık rekorları geride bırakıldı. Termometreler, Kepsut'ta 44,2, Manyas'ta 44,4, Gönen'de 44, Susurluk'ta 43,9, Sındırgı'da 43,6, Bandırma'da 43,1, Bigadiç'te 42,6, İvrindi'de 41,4, Savaştepe'de 41,2, Edremit'te 40,9, Havran'da 40,8, Gömeç'te 40,8, Burhaniye'de 40,8, Ayvalık'ta 40,7, Dursunbey'de 39,7, Erdek'te 42,3 dereceyi gösterdi.Rekor sıcaklığın kaydedildiği il merkezinde bunaltıcı hava nedeniyle sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğu azaldı. Dışarı çıkmak durumunda kalanlardan bazıları ise güneşten korunmak için şemsiye kullandı.

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

balıkesir, sıcaklık, hava sıcaklığı