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Balıkesir'de son 74 yıldaki en yüksek hava sıcaklığı ölçüldü
Balıkesir'de son 74 yıldaki en yüksek hava sıcaklığı ölçüldü
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Balıkesir'de 43,6 dereceye yükseldi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T17:27+0300
2023-07-26T17:27+0300
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balıkesir
sıcaklık
hava sıcaklığı
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Balıkesir il merkezinde hava sıcaklığı saat 16.00 itibarıyla 43,6 santigrat derece ölçüldü.Bu veriye göre, en yüksek sıcaklığın 25 Temmuz 2007 tarihinde 43,2 derece olarak kaydedildiği Balıkesir il merkezinde ölçüm yapılan 74 yıllık süreçteki en yüksek seviyeye ulaşıldı.Balıkesir'in ilçelerinde de uzun yıllar sıcaklık rekorları geride bırakıldı. Termometreler, Kepsut'ta 44,2, Manyas'ta 44,4, Gönen'de 44, Susurluk'ta 43,9, Sındırgı'da 43,6, Bandırma'da 43,1, Bigadiç'te 42,6, İvrindi'de 41,4, Savaştepe'de 41,2, Edremit'te 40,9, Havran'da 40,8, Gömeç'te 40,8, Burhaniye'de 40,8, Ayvalık'ta 40,7, Dursunbey'de 39,7, Erdek'te 42,3 dereceyi gösterdi.Rekor sıcaklığın kaydedildiği il merkezinde bunaltıcı hava nedeniyle sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğu azaldı. Dışarı çıkmak durumunda kalanlardan bazıları ise güneşten korunmak için şemsiye kullandı.
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balıkesir, sıcaklık, hava sıcaklığı
balıkesir, sıcaklık, hava sıcaklığı

Balıkesir'de son 74 yıldaki en yüksek hava sıcaklığı ölçüldü

17:27 26.07.2023
© İHAHava sıcaklığı artışına karşı uyarı: 'Dünyada olağanüstü hal ilan edilmeli'
Hava sıcaklığı artışına karşı uyarı: 'Dünyada olağanüstü hal ilan edilmeli' - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© İHA
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Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Balıkesir'de 43,6 dereceye yükseldi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Balıkesir il merkezinde hava sıcaklığı saat 16.00 itibarıyla 43,6 santigrat derece ölçüldü.
Bu veriye göre, en yüksek sıcaklığın 25 Temmuz 2007 tarihinde 43,2 derece olarak kaydedildiği Balıkesir il merkezinde ölçüm yapılan 74 yıllık süreçteki en yüksek seviyeye ulaşıldı.
Balıkesir'in ilçelerinde de uzun yıllar sıcaklık rekorları geride bırakıldı. Termometreler, Kepsut'ta 44,2, Manyas'ta 44,4, Gönen'de 44, Susurluk'ta 43,9, Sındırgı'da 43,6, Bandırma'da 43,1, Bigadiç'te 42,6, İvrindi'de 41,4, Savaştepe'de 41,2, Edremit'te 40,9, Havran'da 40,8, Gömeç'te 40,8, Burhaniye'de 40,8, Ayvalık'ta 40,7, Dursunbey'de 39,7, Erdek'te 42,3 dereceyi gösterdi.
Rekor sıcaklığın kaydedildiği il merkezinde bunaltıcı hava nedeniyle sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğu azaldı. Dışarı çıkmak durumunda kalanlardan bazıları ise güneşten korunmak için şemsiye kullandı.
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