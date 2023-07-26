https://sputniknews.com.tr/20230726/avusturyali-albay-ukrayna-ordusu-komutanlarin-deneyimsizligi-yuzunden-buyuk-kayiplar-veriyor-1074021445.html
Avusturyalı Albay: Ukrayna ordusu, komutanların deneyimsizliği yüzünden büyük kayıplar veriyor
Avusturyalı Albay: Ukrayna ordusu, komutanların deneyimsizliği yüzünden büyük kayıplar veriyor
Avusturya Savunma Bakanlığı askeri strateji uzmanı Markus Reisner, NATO ülkelerinde altı ay eğitim gören birçok Ukraynalı askerin artık hayatta olmadığını... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T17:22+0300
2023-07-26T17:22+0300
2023-07-26T17:24+0300
ukrayna krizi
avusturya
ukrayna
ukrayna ordusu
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N-TV televizyonuna konuşan Reisner, “Geçenlerde Ukraynalı bir arkadaşla konuştum. Komşu birimin komutanı, 47 yaşındaki bir yedek subaydı. Deneyimsizliği yüzünden askerlerine doğruca mayın tarlalarına gitmelerini emretti. Geriye ancak yarısından biraz fazlası dönmeyi başardı” ifadesini kullandı.Bu hatanın Ukraynalı askerlerin moralini çok bozduğunu dile getiren Avusturyalı uzman, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ilk aşamasının başarısız olduğunu kaydetti.
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avusturya, ukrayna, ukrayna ordusu
avusturya, ukrayna, ukrayna ordusu
Avusturyalı Albay: Ukrayna ordusu, komutanların deneyimsizliği yüzünden büyük kayıplar veriyor
17:22 26.07.2023 (güncellendi: 17:24 26.07.2023) Abone ol
Avusturya Savunma Bakanlığı askeri strateji uzmanı Markus Reisner, NATO ülkelerinde altı ay eğitim gören birçok Ukraynalı askerin artık hayatta olmadığını belirtti.
N-TV televizyonuna konuşan Reisner, “Geçenlerde Ukraynalı bir arkadaşla konuştum. Komşu birimin komutanı, 47 yaşındaki bir yedek subaydı. Deneyimsizliği yüzünden askerlerine doğruca mayın tarlalarına gitmelerini emretti. Geriye ancak yarısından biraz fazlası dönmeyi başardı” ifadesini kullandı.
Bu hatanın Ukraynalı askerlerin moralini çok bozduğunu dile getiren Avusturyalı uzman, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ilk aşamasının başarısız olduğunu kaydetti.