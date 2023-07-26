https://sputniknews.com.tr/20230726/avusturyali-albay-ukrayna-ordusu-komutanlarin-deneyimsizligi-yuzunden-buyuk-kayiplar-veriyor-1074021445.html

Avusturyalı Albay: Ukrayna ordusu, komutanların deneyimsizliği yüzünden büyük kayıplar veriyor

Avusturyalı Albay: Ukrayna ordusu, komutanların deneyimsizliği yüzünden büyük kayıplar veriyor

Avusturya Savunma Bakanlığı askeri strateji uzmanı Markus Reisner, NATO ülkelerinde altı ay eğitim gören birçok Ukraynalı askerin artık hayatta olmadığını... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T17:22+0300

2023-07-26T17:22+0300

2023-07-26T17:24+0300

ukrayna krizi

avusturya

ukrayna

ukrayna ordusu

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N-TV televizyonuna konuşan Reisner, “Geçenlerde Ukraynalı bir arkadaşla konuştum. Komşu birimin komutanı, 47 yaşındaki bir yedek subaydı. Deneyimsizliği yüzünden askerlerine doğruca mayın tarlalarına gitmelerini emretti. Geriye ancak yarısından biraz fazlası dönmeyi başardı” ifadesini kullandı.Bu hatanın Ukraynalı askerlerin moralini çok bozduğunu dile getiren Avusturyalı uzman, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ilk aşamasının başarısız olduğunu kaydetti.

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avusturya, ukrayna, ukrayna ordusu