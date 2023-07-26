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https://sputniknews.com.tr/20230726/avustralyada-gonulluler-kiyiya-vuran-45-pilot-balinayi-kurtarmaya-calisiyor-1073994773.html
Avustralya'da gönüllüler, kıyıya vuran 45 pilot balinayı kurtarmaya çalışıyor
Avustralya'da gönüllüler, kıyıya vuran 45 pilot balinayı kurtarmaya çalışıyor
Avustralya'nın batısında 97 pilot balina kıyıya vurdu. Balinalardan 52'si hayatını kaybederken, 45'ini kurtarmak için gönüllülerin seferber olduğu bildirildi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
asya & pasifik
avustralya
balina
ölü
kurtarma
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Batı Avustralya eyaletine bağlı Albany sahilinde, dün, 97 uzun yüzgeçli pilot balinanın kıyıya vurması üzerine bölgedeki gönüllüler, harekete geçti.Eyalet Çevre Bakanı Reece Whitby, balinaların neden kıyıya vurduğunun bilinmediğini ve olayın 'üzücü' olduğunu kaydetti.Balinalarının ölümünün kendisini derinden etkilediğini belirten Whitby, 52 balinanın hayatını kaybettiğini ve yüzlerce gönüllünün hala hayatta olan 45 balinayı kurtarmak için çalışmalar sürdürdüğünü duyurdu.Batı Avustralya Biyoçeşitlilik, Koruma ve Cazibe Merkezleri Departmanı direktörü Peter Hartley, balinaların durumunu takip edebilmek adına gece kampı kurduklarını bildirdi.Hartley, kampta çalışan kişiler arasında, çeşitli ekipmanlar kullanan veterinerler ve uzmanların da olduğunu belirtti.Yetkililer, balinaların kıyıya vurmadan önce kümeleşip kalp şeklini aldığını ifade ediyor.Pilot balinaların oldukça sosyal hayvanlar olduklarını ve bulundukları sürüye oldukça bağlı olduklarını aktaran uzmanlar, balinaların bu davranışlarının sürü içerisinde stres veya hastalık belirtisi olabileceğini belirtti.Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde Eylül 2022'de karaya vurarak mahsur kalan 230 pilot balinadan 32'si de yaban hayatı uzmanları tarafından kurtarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230718/iskocyanin-batisinda-kiyiya-vuran-55-pilot-balina-oldu-1073640218.html
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asya & pasifik, avustralya, balina, ölü, kurtarma
asya & pasifik, avustralya, balina, ölü, kurtarma

Avustralya'da gönüllüler, kıyıya vuran 45 pilot balinayı kurtarmaya çalışıyor

10:55 26.07.2023
© AP PhotoAvustralya'nın batısında 97 pilot balina kıyıya vurdu. Balinalardan 52'si hayatını kaybederken, 45'ini kurtarmak için gönüllülerin seferber olduğu bildirildi.
Avustralya'nın batısında 97 pilot balina kıyıya vurdu. Balinalardan 52'si hayatını kaybederken, 45'ini kurtarmak için gönüllülerin seferber olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AP Photo
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Avustralya'nın batısında 97 pilot balina kıyıya vurdu. Balinalardan 52'si hayatını kaybederken, 45'ini kurtarmak için gönüllülerin seferber olduğu bildirildi.
Batı Avustralya eyaletine bağlı Albany sahilinde, dün, 97 uzun yüzgeçli pilot balinanın kıyıya vurması üzerine bölgedeki gönüllüler, harekete geçti.
Eyalet Çevre Bakanı Reece Whitby, balinaların neden kıyıya vurduğunun bilinmediğini ve olayın 'üzücü' olduğunu kaydetti.
Balinalarının ölümünün kendisini derinden etkilediğini belirten Whitby, 52 balinanın hayatını kaybettiğini ve yüzlerce gönüllünün hala hayatta olan 45 balinayı kurtarmak için çalışmalar sürdürdüğünü duyurdu.
Batı Avustralya Biyoçeşitlilik, Koruma ve Cazibe Merkezleri Departmanı direktörü Peter Hartley, balinaların durumunu takip edebilmek adına gece kampı kurduklarını bildirdi.
Hartley, kampta çalışan kişiler arasında, çeşitli ekipmanlar kullanan veterinerler ve uzmanların da olduğunu belirtti.
Yetkililer, balinaların kıyıya vurmadan önce kümeleşip kalp şeklini aldığını ifade ediyor.
Pilot balinaların oldukça sosyal hayvanlar olduklarını ve bulundukları sürüye oldukça bağlı olduklarını aktaran uzmanlar, balinaların bu davranışlarının sürü içerisinde stres veya hastalık belirtisi olabileceğini belirtti.
Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde Eylül 2022'de karaya vurarak mahsur kalan 230 pilot balinadan 32'si de yaban hayatı uzmanları tarafından kurtarılmıştı.
Pilot balina - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
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