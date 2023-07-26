https://sputniknews.com.tr/20230726/armin-van-buuren-istanbula-geliyor-1074008647.html

Armin Van Buuren, İstanbul'a geliyor

Armin Van Buuren, İstanbul'a geliyor

Ultra Music, Tomorrowland, Untold gibi dünyanın en büyük festivallerinin yıllardır değişmeyen headliner’ı Armin Van Buuren İstanbul’daki hayranlarıyla... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T14:00+0300

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armin van buuren

istanbul

tomorrowland

yaşam

konser

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Hollandalı DJ Armin Van Buuren uzun bir aranın ardından İstanbul'a geliyor. NTV'nin aktardığına göre, müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Armin Van Buuren'in konseri 22 Eylül'de gerçekleşecek.7 yıl aranın ardından İstanbul’a gelecek olan Armin Van Buuren’in biletleri dün satışa çıktı. Ön satışa açılan kampanyalı biletler müzikseverlerin yoğun talebiyle kısa sürede tükendi.Ultra Music, Tomorrowland, Untold gibi dünyaca ünlü festivallerde headliner olan DJ Armin Van Buuren, Grammy ödülünün yanı sıra 5 kez dünyanın en iyi DJ’i ödülünün sahibi oldu.Armin Van Buuren, 22 Eylül 2023 Cuma gecesi Doğuş Yayın Grubu medya sponsorluğunda Lifepark Sahnesi’nde dinleyicileri ile buluşacak. Biletler sadece www.passo.com.tr ve Passo Mobil'de.

https://sputniknews.com.tr/20230515/the-prodigy-istanbulda-konser-verecek-1071124326.html

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armin van buuren, istanbul, tomorrowland, konser