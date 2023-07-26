https://sputniknews.com.tr/20230726/armin-van-buuren-istanbula-geliyor-1074008647.html
Armin Van Buuren, İstanbul'a geliyor
Armin Van Buuren, İstanbul'a geliyor
Ultra Music, Tomorrowland, Untold gibi dünyanın en büyük festivallerinin yıllardır değişmeyen headliner’ı Armin Van Buuren İstanbul’daki hayranlarıyla... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T14:00+0300
2023-07-26T14:00+0300
2023-07-26T14:12+0300
armin van buuren
istanbul
tomorrowland
yaşam
konser
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Hollandalı DJ Armin Van Buuren uzun bir aranın ardından İstanbul'a geliyor. NTV'nin aktardığına göre, müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Armin Van Buuren'in konseri 22 Eylül'de gerçekleşecek.7 yıl aranın ardından İstanbul’a gelecek olan Armin Van Buuren’in biletleri dün satışa çıktı. Ön satışa açılan kampanyalı biletler müzikseverlerin yoğun talebiyle kısa sürede tükendi.Ultra Music, Tomorrowland, Untold gibi dünyaca ünlü festivallerde headliner olan DJ Armin Van Buuren, Grammy ödülünün yanı sıra 5 kez dünyanın en iyi DJ’i ödülünün sahibi oldu.Armin Van Buuren, 22 Eylül 2023 Cuma gecesi Doğuş Yayın Grubu medya sponsorluğunda Lifepark Sahnesi’nde dinleyicileri ile buluşacak. Biletler sadece www.passo.com.tr ve Passo Mobil'de.
https://sputniknews.com.tr/20230515/the-prodigy-istanbulda-konser-verecek-1071124326.html
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armin van buuren, istanbul, tomorrowland, konser
armin van buuren, istanbul, tomorrowland, konser
Armin Van Buuren, İstanbul'a geliyor
14:00 26.07.2023 (güncellendi: 14:12 26.07.2023) Abone ol
Ultra Music, Tomorrowland, Untold gibi dünyanın en büyük festivallerinin yıllardır değişmeyen headliner’ı Armin Van Buuren İstanbul’daki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Hollandalı DJ Armin Van Buuren uzun bir aranın ardından İstanbul'a geliyor. NTV'nin aktardığına göre, müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Armin Van Buuren'in konseri 22 Eylül'de gerçekleşecek.
7 yıl aranın ardından İstanbul’a gelecek olan Armin Van Buuren’in biletleri dün satışa çıktı. Ön satışa açılan kampanyalı biletler müzikseverlerin yoğun talebiyle kısa sürede tükendi.
Ultra Music, Tomorrowland, Untold gibi dünyaca ünlü festivallerde headliner olan DJ Armin Van Buuren, Grammy ödülünün yanı sıra 5 kez dünyanın en iyi DJ’i ödülünün sahibi oldu.
Armin Van Buuren, 22 Eylül 2023 Cuma gecesi Doğuş Yayın Grubu medya sponsorluğunda Lifepark Sahnesi’nde dinleyicileri ile buluşacak. Biletler sadece www.passo.com.tr ve Passo Mobil'de.