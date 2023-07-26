https://sputniknews.com.tr/20230726/amasrada-can-veren-madencinin-esi-ozge-ak-daha-cok-komur-lazim-diye-sikistiriyorlardi-1074032687.html

Amasra’da can veren madencinin eşi Özge Ak: ‘Daha çok kömür lazım’ diye sıkıştırıyorlardı

Amasra’da can veren madencinin eşi Özge Ak: ‘Daha çok kömür lazım’ diye sıkıştırıyorlardı

Amasra maden faciasında can veren 43 madenci arasındaki Soner Ak’ın eşi Özge Ak, "“Mahkemede ölenler ölmüştür diyorlar resmen, ölenleri hiç savunmuyorlar... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T22:56+0300

2023-07-26T22:56+0300

2023-07-26T22:56+0300

akşam postasi

amasra

maden faciası

kömür

radyo

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Amasra maden faciasında ara kararın verilmesinin ardından dava ekim ayına ertelendi. Madende can veren 43 madenci arasındaki Soner Ak’ın eşi Özge Ak, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na gelinen noktayı anlattı.Ak, "Eşim maden kazasından bir ay önce madendeki gaz kokusundan bahsediyordu hatta madenin 45 gün kapalı olacağını söylemişti ama maden kapatılmadı. Eşim, abisine de içerideki gaz kokusundan bahsetmişti. Çalışırken korkuyordu. İşe gitmeden önce, ‘kendinize iyi bakın’ diyordu. Kaza olmadan önceki bir ay boyunca eşim hep halsizim, başım ağrıyor ve uykusuzum diyordu. Eşim şefle konuşmuştu konuşulanları bana da anlattı. Eşim, ‘şef bizi sıkıştırıyor, şef kömür lazım diyor’ demişti. Şef bunu söylüyorsa işçi ne yapsın, işçiye kömür çıkarmak düşüyor. Gaz kokusu hangi ölçüde, hangi sorunlar var bunları bilen yok. Eşim bir gün kullandığı maskeyi eve getirmişti ve o maskeyi evde biz de açamadık. Eğer o maskeyi açabilseydi durum böyle olmazdı belki de herkes hayatta kalabilirdi" dedi."Mahkemede ölenler ölmüştür diyorlar resmen, ölenleri hiç savunmuyorlar" ifadelerini kullanan Ak, şöyle devam etti: "Bizim başımıza gelen yarın onların da başına gelebilir. Benim eşim öldü geriye üç yetim kaldı. İki yaşındaki küçük kızım babasının fotoğraflarına bakıyor, babasını oradan tanıyor. Eşimin abisi de madendeydi yaralı kurtulmuştu halen tedavisi sürüyor ve eski sağlığına kavuşup kavuşamayacağı belli değil."Ak, "Eşim vefat ettikten sonra 8 bin 500 lira yardım parası vermeye başladılar ama eşim madende çalışırken 15 bin 500 lira alıyordu. Ben eğer şehir merkezinde oturuyor olsaydım yardım parasıyla geçinemezdim. Çocuklarımdan birisi okuyor birisi de bu sene okula başlayacak diğer evladım da daha iki yaşında. Masraflar ağır" diye konuştu.

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2023

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Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

amasra, maden faciası, kömür, radyo