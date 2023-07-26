https://sputniknews.com.tr/20230726/ali-koctan-galatasarayin-zaha-transferi-hakkinda-aciklama-rakamlar-gercegi-yansitmiyor-1074018897.html

Ali Koç'tan Galatasaray'ın Zaha transferi hakkında açıklama: Rakamlar gerçeği yansıtmıyor

Ali Koç'tan Galatasaray'ın Zaha transferi hakkında açıklama: Rakamlar gerçeği yansıtmıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferinde açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığını iddia etti. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T16:53+0300

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türkiye

ali koç

zaha

galatasaray sk

fenerbahçe

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun süredir temasta oldukları futbolcu Wilfried Zaha'nın Galatasaray'la sözleşme yapmasına ilişkin olarak, "Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük. Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9’a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var. Bizim %50’mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum" yorumunda bulundu.Wilfried Zaha ile ilgili ellerinde evrak olduğunu belirten Ali Koç, "Bizim yüzde 50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum." şeklinde konuştu.1959 öncesine de değinen Ali Koç, Galatasaray'a gönderme yaparak "Hatırlarsanız olay mahalline ilk katil gelir demişlerdi. Ne oldu, komisyon kurulacağı haberi çıktıktan sonra ilk kim kafayı çıkardı? İlk kim topa girdi ve hala girmeye devam ediyor?" sözlerini sarf etti.

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ali koç, zaha, galatasaray sk, fenerbahçe