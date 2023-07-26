https://sputniknews.com.tr/20230726/ali-koctan-galatasarayin-zaha-transferi-hakkinda-aciklama-rakamlar-gercegi-yansitmiyor-1074018897.html
Ali Koç'tan Galatasaray'ın Zaha transferi hakkında açıklama: Rakamlar gerçeği yansıtmıyor
Ali Koç'tan Galatasaray'ın Zaha transferi hakkında açıklama: Rakamlar gerçeği yansıtmıyor
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferinde açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığını iddia etti. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T16:53+0300
2023-07-26T16:53+0300
2023-07-26T16:53+0300
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ali koç
zaha
galatasaray sk
fenerbahçe
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun süredir temasta oldukları futbolcu Wilfried Zaha'nın Galatasaray'la sözleşme yapmasına ilişkin olarak, "Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük. Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9’a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var. Bizim %50’mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum" yorumunda bulundu.Wilfried Zaha ile ilgili ellerinde evrak olduğunu belirten Ali Koç, "Bizim yüzde 50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum." şeklinde konuştu.1959 öncesine de değinen Ali Koç, Galatasaray'a gönderme yaparak "Hatırlarsanız olay mahalline ilk katil gelir demişlerdi. Ne oldu, komisyon kurulacağı haberi çıktıktan sonra ilk kim kafayı çıkardı? İlk kim topa girdi ve hala girmeye devam ediyor?" sözlerini sarf etti.
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ali koç, zaha, galatasaray sk, fenerbahçe
Ali Koç'tan Galatasaray'ın Zaha transferi hakkında açıklama: Rakamlar gerçeği yansıtmıyor
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferinde açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun süredir temasta oldukları futbolcu Wilfried Zaha'nın Galatasaray'la sözleşme yapmasına ilişkin olarak, "Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük. Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9’a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var. Bizim %50’mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum" yorumunda bulundu.
Wilfried Zaha ile ilgili ellerinde evrak olduğunu belirten Ali Koç, "Bizim yüzde 50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum." şeklinde konuştu.
1959 öncesine de değinen Ali Koç, Galatasaray'a gönderme yaparak "Hatırlarsanız olay mahalline ilk katil gelir demişlerdi. Ne oldu, komisyon kurulacağı haberi çıktıktan sonra ilk kim kafayı çıkardı? İlk kim topa girdi ve hala girmeye devam ediyor?" sözlerini sarf etti.