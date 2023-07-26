https://sputniknews.com.tr/20230726/adiyaman-ve-erzurumda-deprem-1073987312.html

Adıyaman ve Erzurum'da deprem

Adıyaman ve Erzurum'da deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7, Erzurum'un Tortum ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T05:22+0300

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türkiye

deprem

afad

adıyaman

erzurum

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Saat 04.10 sıralarında merkez üssü Adıyaman Sincik olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.AFAD'dan yapılan bir diğer açıklamada, saat 04.46 sıralarında Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

türkiye

adıyaman

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deprem, afad, adıyaman, erzurum