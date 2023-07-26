Florida kıyılarında 38 dereceyi aşan okyanus suyu sıcaklığı rekor olabilir

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ABD'li meteoroloji uzmanları, Florida eyaletinin güneyindeki Manatee Körfezi'nde bulunan bir şamandıranın 24 Temmuz'da okyanus suyu sıcaklığını 38.38 derece (101.1 Fahrenheit) olarak ölçtüğünü ve bunun küresel bir rekor olabileceğini açıkladı.