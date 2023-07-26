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Florida kıyılarında 38 dereceyi aşan okyanus suyu sıcaklığı rekor olabilir
Florida kıyılarında 38 dereceyi aşan okyanus suyu sıcaklığı rekor olabilir
ABD'li meteoroloji uzmanları, Florida eyaletinin güneyindeki Manatee Körfezi'nde bulunan bir şamandıranın 24 Temmuz'da okyanus suyu sıcaklığını 38.38 derece... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
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фото, florida, okyanus, atlas okyanusu, sıcaklık, su, rekor, aşırı sıcaklar, galeri, fotoğraf
фото, florida, okyanus, atlas okyanusu, sıcaklık, su, rekor, aşırı sıcaklar, galeri, fotoğraf

Florida kıyılarında 38 dereceyi aşan okyanus suyu sıcaklığı rekor olabilir

14:19 26.07.2023
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ABD'li meteoroloji uzmanları, Florida eyaletinin güneyindeki Manatee Körfezi'nde bulunan bir şamandıranın 24 Temmuz'da okyanus suyu sıcaklığını 38.38 derece (101.1 Fahrenheit) olarak ölçtüğünü ve bunun küresel bir rekor olabileceğini açıkladı.
© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSO

ABC News'in haberine göre, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinden (NOAA) uzmanlar, dünya genelinde görülen hava sıcaklıklarındaki artışın okyanus suyu sıcaklarını da yükselttiğini açıkladı.

ABC News&#x27;in haberine göre, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinden (NOAA) uzmanlar, dünya genelinde görülen hava sıcaklıklarındaki artışın okyanus suyu sıcaklarını da yükselttiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSO

ABC News'in haberine göre, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinden (NOAA) uzmanlar, dünya genelinde görülen hava sıcaklıklarındaki artışın okyanus suyu sıcaklarını da yükselttiğini açıkladı.

© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSO

Florida kıyılarında okyanus sıcaklığının mevsim normallerinin üstündeki artışla 'eşi benzeri görülmemiş' sıcaklar kaydedildiğini aktaran uzmanlar, en son 24 Temmuz'da ölçülen 38.38 dereceyle yeni bir küresel rekor kırılmış olabileceğini kaydetti.

Florida kıyılarında okyanus sıcaklığının mevsim normallerinin üstündeki artışla &#x27;eşi benzeri görülmemiş&#x27; sıcaklar kaydedildiğini aktaran uzmanlar, en son 24 Temmuz&#x27;da ölçülen 38.38 dereceyle yeni bir küresel rekor kırılmış olabileceğini kaydetti. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSO

Florida kıyılarında okyanus sıcaklığının mevsim normallerinin üstündeki artışla 'eşi benzeri görülmemiş' sıcaklar kaydedildiğini aktaran uzmanlar, en son 24 Temmuz'da ölçülen 38.38 dereceyle yeni bir küresel rekor kırılmış olabileceğini kaydetti.

© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSO

NOAA, Kuzey Atlantik bölgesindeki okyanus sularındaki sıcaklık dalgasının eylül ayı boyunca artacağını tahmin ederek, su sıcaklıklarındaki artışın yıl sonuna kadar sürme ihtimali olduğunu bildirdi.

NOAA, Kuzey Atlantik bölgesindeki okyanus sularındaki sıcaklık dalgasının eylül ayı boyunca artacağını tahmin ederek, su sıcaklıklarındaki artışın yıl sonuna kadar sürme ihtimali olduğunu bildirdi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSO

NOAA, Kuzey Atlantik bölgesindeki okyanus sularındaki sıcaklık dalgasının eylül ayı boyunca artacağını tahmin ederek, su sıcaklıklarındaki artışın yıl sonuna kadar sürme ihtimali olduğunu bildirdi.

© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSOFlorida kıyılarında 38 dereceyi aşan okyanus suyu sıcaklığı rekor olabilir
Florida kıyılarında 38 dereceyi aşan okyanus suyu sıcaklığı rekor olabilir - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSO
Florida kıyılarında 38 dereceyi aşan okyanus suyu sıcaklığı rekor olabilir
© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSOFlorida kıyılarında 38 dereceyi aşan okyanus suyu sıcaklığı rekor olabilir
Florida kıyılarında 38 dereceyi aşan okyanus suyu sıcaklığı rekor olabilir - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSO
Florida kıyılarında 38 dereceyi aşan okyanus suyu sıcaklığı rekor olabilir
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