https://sputniknews.com.tr/20230725/zonguldakta-saglik-calisanina-darp-1073934402.html
Zonguldak'ta sağlık çalışanına darp
Zonguldak'ta sağlık çalışanına darp
Zonguldak'ta sağlık çalışanının darp edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T00:24+0300
2023-07-25T00:24+0300
2023-07-25T00:24+0300
türkiye
zonguldak
karadeniz
ereğli
sağlık çalışanı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde oğlunu hastaneye getiren bir kişinin tartıştığı sağlık çalışanını darp ettiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.Müftü Mahallesi'nde özel bir hastanenin acil servisine oğlunu getiren S.A, yapılan bir uygulama ile ilgili hastane çalışanı C.T. ile görüştü.İkili arasında başlayan tartışmanın ardından sağlık çalışanını hastanenin önüne çağıran S.A, bir süre konuştuğu C.T'yi yumrukla darp etti.Kavga, hastane önünde bulunanlar tarafından ayrıldı.Sağlık çalışanının şikayetçi olduğu olayla ilgili S.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
türkiye
zonguldak
karadeniz
ereğli
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zonguldak, karadeniz, ereğli, sağlık çalışanı
zonguldak, karadeniz, ereğli, sağlık çalışanı
Zonguldak'ta sağlık çalışanına darp
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Zonguldak'ta sağlık çalışanının darp edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde oğlunu hastaneye getiren bir kişinin tartıştığı sağlık çalışanını darp ettiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Müftü Mahallesi'nde özel bir hastanenin acil servisine oğlunu getiren S.A, yapılan bir uygulama ile ilgili hastane çalışanı C.T. ile görüştü.
İkili arasında başlayan tartışmanın ardından sağlık çalışanını hastanenin önüne çağıran S.A, bir süre konuştuğu C.T'yi yumrukla darp etti.
Kavga, hastane önünde bulunanlar tarafından ayrıldı.
Sağlık çalışanının şikayetçi olduğu olayla ilgili S.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.