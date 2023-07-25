https://sputniknews.com.tr/20230725/zonguldakta-saglik-calisanina-darp-1073934402.html

Zonguldak'ta sağlık çalışanına darp

Zonguldak'ta sağlık çalışanına darp

Zonguldak'ta sağlık çalışanının darp edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T00:24+0300

2023-07-25T00:24+0300

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türkiye

zonguldak

karadeniz

ereğli

sağlık çalışanı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde oğlunu hastaneye getiren bir kişinin tartıştığı sağlık çalışanını darp ettiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.Müftü Mahallesi'nde özel bir hastanenin acil servisine oğlunu getiren S.A, yapılan bir uygulama ile ilgili hastane çalışanı C.T. ile görüştü.İkili arasında başlayan tartışmanın ardından sağlık çalışanını hastanenin önüne çağıran S.A, bir süre konuştuğu C.T'yi yumrukla darp etti.Kavga, hastane önünde bulunanlar tarafından ayrıldı.Sağlık çalışanının şikayetçi olduğu olayla ilgili S.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

türkiye

zonguldak

karadeniz

ereğli

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zonguldak, karadeniz, ereğli, sağlık çalışanı