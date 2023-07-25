https://sputniknews.com.tr/20230725/umit-ozdagdan-protokolle-ilgili-yeni-aciklama-hepsinin-haberi-var-1073938095.html

Ümit Özdağ’dan protokolle ilgili yeni açıklama: Hepsinin haberi var

Ümit Özdağ’dan protokolle ilgili yeni açıklama: Hepsinin haberi var

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu öncesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokole ilişkin... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T06:11+0300

2023-07-25T06:11+0300

2023-07-25T06:12+0300

ümit özdağ

kemal kılıçdaroğlu

protokol

politika

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, partisi tarafından Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen "100. Yılında Lozan Barış Antlaşması-Lozan Paneli"ne katıldı.Panelin ardından Özdağ, sorulara yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladıklarını açıkladığı protokolle ilgili kamuoyunda yaşanan tartışmaları değerlendirdi.'DEVA'yı ve Gelecek'i çıldırtıyor'Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin, protokolle ilgili gösterdiği tepkinin temelinde, Zafer Partisi'ne 3 bakanlık verilmesinin yatmadığını ifade eden Özdağ, şunları kaydetti:"Tepkinin temelinde, protokolde Anayasa'nın ilk 4 maddesinden taviz verilmemesi, 66. maddeden taviz verilmemesi, terörle tavizsiz mücadele edilmesi, FETÖ ve PKK terörüyle mücadele edilmesi ve Türkiye'de yaşayan tüm sığınmacı ve kaçakların bir sene içerisinde Anadolu Kalesi Projesi'yle geri döndürülmesi var. Esas buna duyuyorlar kızgınlığı ve öfkeyi. Terörle mücadeleden FETÖ ve PKK ile mücadeleden sorumlu olacak kişinin Ümit Özdağ olması, yine sığınmacı ve kaçakları vatanlarına geri yollayacak Anadolu Kalesi Projesi'ni uygulayacak kişinin Zafer Partisi Genel Başkanı olması düşüncesi DEVA'yı ve Gelecek'i çıldırtıyor."Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin, bu konulara açıkça cephe alamadığı için "Neden 3 bakanlık verdiniz?" diye sorduğunu öne süren Özdağ, "Siz nasıl bu kadar milletvekilliğini aldınız oyunuz olmadan?" diye sorulması gerektiğini söyledi. Özdağ, kendilerine ise Cumhurbaşkanı Seçimi 2. oylamasında, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50'nin üzerinde oy almasını sağlayarak, kazanmasına tam anlamıyla yardımcı olabilmeleri halinde bu 3 bakanlığın verileceğini belirtti.İYİ Parti'ye yanıt: 'Haberimiz yok diyemezler'Protokole ilişkin İYİ Parti tarafından yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine de Özdağ, şunları söyledi:"Üstelik 'Haberimiz yok' diyemezler, hepsinin haberi var. Hele Meral Akşener'in böyle bir şey söylemeye hiç hakkı yok. Televizyon kameralarının önünde, 28'inden önce çıktı, tek tek tek açıkladı. Neden açıkladı onu bilemem ama açıkladığını biliyoruz. Ben bile Twitter hesabımdan bu açıklamayı paylaştım. Özetle, Kemal Bey'in yapmış olduğu hamle, yani Zafer Partisi ile bu ittifak çerçevesinde Zafer Partisine İçişleri Bakanlığı ve 2 bakanlığın verilmesi bütün bir seçim kampanyası boyunca yapılmış en doğru harekettir. Tabanda da böyle bir karşılık gördü zaten."Protokolün 2 parti arasında yapıldığına işaret eden Ümit Özdağ, "2 sayfası var, biz 1. sayfaları açıkladık. 2. sayfaları da 28'inden sonra açıklamak üzere elimizde tuttuk. 28'inde Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı bu protokol yaşama geçmeyecek miydi, geçecekti. Peki neyin gizliliği? Gizlilik sadece ve sadece, ayın 28'indeki seçimlere kadar çok ön plana çıkartılmaması doğrultusunda Kemal Bey'in ricası üzerine gerçekleşti. Çünkü Kemal Bey'e yönelik DEVA'dan ve Gelecek'ten bazı serzenişler gelmiş. Mesele bundan ibarettir" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230724/iyi-parti-sozcusu-zorlu-yerel-secimlerin-farkli-bir-dogasi-farkli-isbirliklerine-acik-yapisi-var-1073919725.html

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ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu, protokol