https://sputniknews.com.tr/20230725/ukrayna-murettebatsiz-botlarla-karadenizde-devriye-gezen-rus-gemisine-saldirdi-girisiminde-bulundu-1073950418.html
Ukrayna, mürettebatsız botlarla Karadeniz’de devriye gezen Rus gemisine saldırdı girişiminde bulundu
Ukrayna, mürettebatsız botlarla Karadeniz’de devriye gezen Rus gemisine saldırdı girişiminde bulundu
Ukrayna’nın, mürettebatsız saldırı botlar ile Karadeniz’de devriye gezen Rus gemisi Sergey Kotov’a saldırı girişiminde bulundukları, Ukrayna botlarının her... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T11:56+0300
2023-07-25T11:56+0300
2023-07-25T11:56+0300
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ukrayna
saldırı
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Sivastopol’un 370 kilometre güneybatısında Ukrayna’ya ait iki mürettebatsız saldırı botunun Rusya donanmasında görevli Sergey Kotov devriye gemisine gece saatlerinde saldırı düzenlemeye çalıştığını duyurdu.Rusya savunma yetkilileri, her iki Ukrayna botunun da Sergey Kotov gemisinden açılan ateşle imha edildiklerini ve saldırı girişimi sırasında ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.
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rusya, ukrayna, saldırı
Ukrayna, mürettebatsız botlarla Karadeniz’de devriye gezen Rus gemisine saldırdı girişiminde bulundu
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Ukrayna’nın, mürettebatsız saldırı botlar ile Karadeniz’de devriye gezen Rus gemisi Sergey Kotov’a saldırı girişiminde bulundukları, Ukrayna botlarının her ikisinin de imha edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Sivastopol’un 370 kilometre güneybatısında Ukrayna’ya ait iki mürettebatsız saldırı botunun Rusya donanmasında görevli Sergey Kotov devriye gemisine gece saatlerinde saldırı düzenlemeye çalıştığını duyurdu.
Rusya savunma yetkilileri, her iki Ukrayna botunun da Sergey Kotov gemisinden açılan ateşle imha edildiklerini ve saldırı girişimi sırasında ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.