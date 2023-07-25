https://sputniknews.com.tr/20230725/ukrayna-murettebatsiz-botlarla-karadenizde-devriye-gezen-rus-gemisine-saldirdi-girisiminde-bulundu-1073950418.html

Ukrayna, mürettebatsız botlarla Karadeniz’de devriye gezen Rus gemisine saldırdı girişiminde bulundu

Ukrayna, mürettebatsız botlarla Karadeniz’de devriye gezen Rus gemisine saldırdı girişiminde bulundu

Ukrayna’nın, mürettebatsız saldırı botlar ile Karadeniz’de devriye gezen Rus gemisi Sergey Kotov’a saldırı girişiminde bulundukları, Ukrayna botlarının her... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T11:56+0300

2023-07-25T11:56+0300

2023-07-25T11:56+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

saldırı

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Sivastopol’un 370 kilometre güneybatısında Ukrayna’ya ait iki mürettebatsız saldırı botunun Rusya donanmasında görevli Sergey Kotov devriye gemisine gece saatlerinde saldırı düzenlemeye çalıştığını duyurdu.Rusya savunma yetkilileri, her iki Ukrayna botunun da Sergey Kotov gemisinden açılan ateşle imha edildiklerini ve saldırı girişimi sırasında ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

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rusya, ukrayna, saldırı