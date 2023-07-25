Tarım ve Orman Bakanlığı: Yunanistan’a gönderilen Türk uçakları 414 ton su atımı gerçekleştirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişim avukatı Gökçe: Threads, Twitter'ı yerinden edebilir
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Parti Meclisi toplantısının yansımaları neler?
12:46
45 dk
LOZAN'IN 100. YILI
Prof. Celal Şengör: Lozan'la hür olduk
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Diş tedavisindeki teknolojik gelişmeler!
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Konut fiyatlarına büyük zam yolda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Lozan’ın 100’üncü yılı
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
86 dk
Z RAPORU
Liderlerden Lozan Barış Antlaşması mesajları
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230725/tarim-ve-orman-bakanligi-yunanistana-gonderilen-turk-ucaklari-414-ton-su-atimi-gerceklestirdi-1073935258.html
Tarım ve Orman Bakanlığı: Yunanistan’a gönderilen Türk uçakları 414 ton su atımı gerçekleştirdi
Tarım ve Orman Bakanlığı: Yunanistan’a gönderilen Türk uçakları 414 ton su atımı gerçekleştirdi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarının söndürülmesine destek için Yunanistan’a gönderilen 2 Türk yangın söndürme uçağı, iki günde 138 sorti... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T00:48+0300
2023-07-25T00:49+0300
türkiye
rodos adası
orman yangını
yangın
yunanistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073935094_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9b667145cd860414167db57af5c4adb8.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı, Yunanistan’a yardım için gönderilen hava ekibinin yangınla mücadelesinin devam ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, iki günlük çalışmanın sonunda toplam 138 sorti yapılarak 414 ton su atımı gerçekleştirildiği belirtildi.Rodos Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Türk yangın söndürme uçaklarının bugün toplam 15,50 saat uçuş yaptığı belirtildi. Paylaşımda, “Bugün pazartesi günü Rodos yangınına müdahale eden 2 Türk yangın söndürme uçağı toplam 15,50 saat uçuş ve 88 sorti yaparak, toplam 264 ton su atmışlardır” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230723/rodos-adasindaki-yangin-sebebiyle-bir-gecede-19-bin-kisi-tahliye-edildi-1073886344.html
türkiye
rodos adası
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073935094_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d28ede9f186de344d0ddc8e5e15fafb0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rodos adası, orman yangını, yangın, yunanistan
rodos adası, orman yangını, yangın, yunanistan

Tarım ve Orman Bakanlığı: Yunanistan’a gönderilen Türk uçakları 414 ton su atımı gerçekleştirdi

00:48 25.07.2023 (güncellendi: 00:49 25.07.2023)
© İHAYunanistan'a gönderilen Türk yangın söndürme uçağı
Yunanistan'a gönderilen Türk yangın söndürme uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© İHA
Abone olTelegram
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarının söndürülmesine destek için Yunanistan’a gönderilen 2 Türk yangın söndürme uçağı, iki günde 138 sorti ile 414 ton su atımı gerçekleştirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Yunanistan’a yardım için gönderilen hava ekibinin yangınla mücadelesinin devam ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, iki günlük çalışmanın sonunda toplam 138 sorti yapılarak 414 ton su atımı gerçekleştirildiği belirtildi.
Rodos Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Türk yangın söndürme uçaklarının bugün toplam 15,50 saat uçuş yaptığı belirtildi. Paylaşımda, “Bugün pazartesi günü Rodos yangınına müdahale eden 2 Türk yangın söndürme uçağı toplam 15,50 saat uçuş ve 88 sorti yaparak, toplam 264 ton su atmışlardır” denildi.
Rodos - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2023
DÜNYA
Rodos Adası'ndaki yangın sebebiyle bir gecede 19 bin kişi tahliye edildi
23 Temmuz, 23:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала