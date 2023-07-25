https://sputniknews.com.tr/20230725/tarim-ve-orman-bakanligi-yunanistana-gonderilen-turk-ucaklari-414-ton-su-atimi-gerceklestirdi-1073935258.html

Tarım ve Orman Bakanlığı: Yunanistan’a gönderilen Türk uçakları 414 ton su atımı gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı: Yunanistan’a gönderilen Türk uçakları 414 ton su atımı gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarının söndürülmesine destek için Yunanistan’a gönderilen 2 Türk yangın söndürme uçağı, iki günde 138 sorti... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T00:48+0300

2023-07-25T00:48+0300

2023-07-25T00:49+0300

türkiye

rodos adası

orman yangını

yangın

yunanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073935094_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9b667145cd860414167db57af5c4adb8.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yunanistan’a yardım için gönderilen hava ekibinin yangınla mücadelesinin devam ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, iki günlük çalışmanın sonunda toplam 138 sorti yapılarak 414 ton su atımı gerçekleştirildiği belirtildi.Rodos Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Türk yangın söndürme uçaklarının bugün toplam 15,50 saat uçuş yaptığı belirtildi. Paylaşımda, “Bugün pazartesi günü Rodos yangınına müdahale eden 2 Türk yangın söndürme uçağı toplam 15,50 saat uçuş ve 88 sorti yaparak, toplam 264 ton su atmışlardır” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230723/rodos-adasindaki-yangin-sebebiyle-bir-gecede-19-bin-kisi-tahliye-edildi-1073886344.html

türkiye

rodos adası

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rodos adası, orman yangını, yangın, yunanistan