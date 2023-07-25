Selvi: Ümit Özdağ’la gizli anlaşma yerel seçim ittifakını sarstı

"Ümit Özdağ sözlerinin arkasında durdu. Kılıçdaroğlu ise gizli anlaşmayı doğruladı. Ümit Özdağ’la biri İçişleri Bakanlığı olmak üzere üç bakanlık ve MİT Başkanlığı konusunda gizli anlaşma yaptıklarını açıkladı. 6’lı Masa’nın ortakları Meral Akşener ile Ahmet Davutoğlu derin bir aldatılmışlık duygusu yaşadı. Kılıçdaroğlu’na güvenip Ümit Özdağ’ı yalanlayan Faik Öztrak ofsayta düştü. İYİ Partili Turhan Çömez, Kılıçdaroğlu’nu Ankara’nın karanlık dehlizlerinde pazarlık yapmakla suçladı. CHP’den ve 6’lı Masa liderlerinden gizli olarak yapılan bu anlaşmanın iki sonucu oldu. 1- Kılıçdaroğlu’nun siyasetteki en büyük başarısı, her biri farklı bir uçta olan 6’lı Masa’yı bir araya getirmesiydi. Ümit Özdağ ile gizli anlaşma Kılıçdaroğlu’na olan güveni sarstı. Derin bir aldatılmışlık duygusunun yaşanmasına neden oldu. 2- Yerel seçim öncesinde CHP’nin en büyük umudu yine ittifak. Kılıçdaroğlu, “6’lı değil, yeri gelirse 16’lı da 26’lı da masa kurarım” demişti. Kılıçdaroğlu’na güven sarsıldığı için yerel seçimlerde ittifak kurulması sıkıntıya girdi."