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Selvi: Ümit Özdağ’la gizli anlaşma yerel seçim ittifakını sarstı
Selvi: Ümit Özdağ’la gizli anlaşma yerel seçim ittifakını sarstı
Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi lideri Özdağ arasındaki görüşmenin yerel seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun ittifak kurması bakımından... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T09:26+0300
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politika
kemal kılıçdaroğlu
ümit özdağ
zafer partisi
ittifak
chp
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında geçen görüşmenin 'gizli anlaşma' olduğunu belirtti ve sonuçlarının neler olabileceğini ifade etti:Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında bu gizli anlaşmanın yerel seçimlerde yol açabileceği sıkıntıları şu şekilde özetledi:
https://sputniknews.com.tr/20230717/umit-ozdag-kilicdaroglu-kazansa-uc-bakanlik-ve-mit-baskanligini-alacaktik-yazili-mutabakat-var-1073614733.html
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kemal kılıçdaroğlu, ümit özdağ, zafer partisi, ittifak, chp
kemal kılıçdaroğlu, ümit özdağ, zafer partisi, ittifak, chp

Selvi: Ümit Özdağ’la gizli anlaşma yerel seçim ittifakını sarstı

09:26 25.07.2023
© Fotoğraf : CHP Fotoğraf ServisiKemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ
Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© Fotoğraf : CHP Fotoğraf Servisi
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Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi lideri Özdağ arasındaki görüşmenin yerel seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun ittifak kurması bakımından sıkıntı yaratacağını öne sürdü.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında geçen görüşmenin 'gizli anlaşma' olduğunu belirtti ve sonuçlarının neler olabileceğini ifade etti:
Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında bu gizli anlaşmanın yerel seçimlerde yol açabileceği sıkıntıları şu şekilde özetledi:
"Ümit Özdağ sözlerinin arkasında durdu. Kılıçdaroğlu ise gizli anlaşmayı doğruladı. Ümit Özdağ’la biri İçişleri Bakanlığı olmak üzere üç bakanlık ve MİT Başkanlığı konusunda gizli anlaşma yaptıklarını açıkladı. 6’lı Masa’nın ortakları Meral Akşener ile Ahmet Davutoğlu derin bir aldatılmışlık duygusu yaşadı. Kılıçdaroğlu’na güvenip Ümit Özdağ’ı yalanlayan Faik Öztrak ofsayta düştü. İYİ Partili Turhan Çömez, Kılıçdaroğlu’nu Ankara’nın karanlık dehlizlerinde pazarlık yapmakla suçladı. CHP’den ve 6’lı Masa liderlerinden gizli olarak yapılan bu anlaşmanın iki sonucu oldu. 1- Kılıçdaroğlu’nun siyasetteki en büyük başarısı, her biri farklı bir uçta olan 6’lı Masa’yı bir araya getirmesiydi. Ümit Özdağ ile gizli anlaşma Kılıçdaroğlu’na olan güveni sarstı. Derin bir aldatılmışlık duygusunun yaşanmasına neden oldu. 2- Yerel seçim öncesinde CHP’nin en büyük umudu yine ittifak. Kılıçdaroğlu, “6’lı değil, yeri gelirse 16’lı da 26’lı da masa kurarım” demişti. Kılıçdaroğlu’na güven sarsıldığı için yerel seçimlerde ittifak kurulması sıkıntıya girdi."
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