Rusya yanlısı gizli örgüt üyeleri Ukrayna hava savunmasının Odessa’da yol açtığı yıkımı görüntüledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişim avukatı Gökçe: Threads, Twitter'ı yerinden edebilir
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
CHP içi tartışmalar ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Parti Meclisi toplantısının yansımaları neler?
12:46
45 dk
LOZAN'IN 100. YILI
Prof. Celal Şengör: Lozan'la hür olduk
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Diş doktoru Tekkeli: CAD-CAM teknolojisi ile her şey daha iyiye gidiyor
14:05
55 dk
ANLAT BANA
İstanbul Emlakçılar Kooperatifi: Her yıl 550 bin civarında konut üretiliyor ama ihtiyaç 950 bin
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'NATO Karadeniz'de yeni bir cepheyi deniyor; bu Türkiye için tuzak, izin verilmemeli'
16:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Lozan’ın 100’üncü yılı
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
86 dk
Z RAPORU
Liderlerden Lozan Barış Antlaşması mesajları
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve piyasalardaki son durum!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de yaşanan değişim mi, liderlik kavgası mı?
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kredi kartı faizleri artırıldı
12:45
50 dk
ANKARA FARKI
Lozan düşmanlarının amacı ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230725/rusya-yanlisi-gizli-orgut-uyeleri-ukrayna-hava-savunmasinin-odessada-yol-actigi-yikimi-goruntuledi-1073959451.html
Rusya yanlısı gizli örgüt üyeleri Ukrayna hava savunmasının Odessa’da yol açtığı yıkımı görüntüledi
Rusya yanlısı gizli örgüt üyeleri Ukrayna hava savunmasının Odessa’da yol açtığı yıkımı görüntüledi
Nikolayev’de faaliyette olan Rusya yanlısı bir gizli örgütün üyeleri, Ukrayna ordusunun hava savunma sistemlerinin Temmuz’un 19’unu 20’sine bağlayan gece... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T15:13+0300
2023-07-25T15:13+0300
ukrayna krizi
odessa
ukrayna
odessa havalimanı
hava savunma
hava savunma sistemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073958578_0:88:357:289_1920x0_80_0_0_1ffe5cb2668cc0813791daeed53a5995.png
Sputnik’e ulaşan videoda, Ukrayna ordusunun hava savunma sistemlerinin Temmuz’un 19’unu 20’sine bağlayan gece profesyonellikten uzak bir şekilde çalıştırılması sonucu Odessa’da yıkılan bir banka binası görülüyor.Örgütün koordinatörü Sergey Lebedev, “Odessa sakinleri, gece vakti bir patlama sesiyle uyandıklarını söyledi, bu fırlatılan bir hava savunma füzesiydi. Ortaya çıktığı üzere hava savunma sistemi, Kanatnaya Caddesi üzerindeki konut binalarının tam arasına yerleştirilmişti. Sistem iki kez atış yaptı, füzelerden biri denize doğru uçtu, ikincisi ise hava savunma sisteminin tam üzerinden uçan bir füzeyi düşürdü. Sonuç olarak hava savunma füzesi ve düşürülen füze, Kanatnaya Caddesi, 16’da yer alan Vostok Bank'ın üzerine düştü” açıklamasında bulundu.Daha önce Moskova’dan açıklandığı üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma sistemleri, askerlerin profesyonel çalışamaması nedeniyle birçok kez, aralarında Odessa’nın da bulunduğu Ukrayna kentlerinin meskun bölgelerini vurdu.
odessa
ukrayna
odessa havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073958578_0:21:357:289_1920x0_80_0_0_3bc2d7cecc44988a3fa6833bc1452574.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
odessa, ukrayna, odessa havalimanı, hava savunma, hava savunma sistemi
odessa, ukrayna, odessa havalimanı, hava savunma, hava savunma sistemi

Rusya yanlısı gizli örgüt üyeleri Ukrayna hava savunmasının Odessa’da yol açtığı yıkımı görüntüledi

15:13 25.07.2023
© SputnikRusya yanlısı gizli örgüt üyeleri Ukrayna hava savunmasının Odessa’da yol açtığı yıkımı görüntüledi
Rusya yanlısı gizli örgüt üyeleri Ukrayna hava savunmasının Odessa’da yol açtığı yıkımı görüntüledi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Nikolayev’de faaliyette olan Rusya yanlısı bir gizli örgütün üyeleri, Ukrayna ordusunun hava savunma sistemlerinin Temmuz’un 19’unu 20’sine bağlayan gece profesyonellikten uzak bir şekilde çalıştırılmasının Odessa’da yol açtığı yıkımı görüntüledi.
Sputnik’e ulaşan videoda, Ukrayna ordusunun hava savunma sistemlerinin Temmuz’un 19’unu 20’sine bağlayan gece profesyonellikten uzak bir şekilde çalıştırılması sonucu Odessa’da yıkılan bir banka binası görülüyor.
Örgütün koordinatörü Sergey Lebedev, “Odessa sakinleri, gece vakti bir patlama sesiyle uyandıklarını söyledi, bu fırlatılan bir hava savunma füzesiydi. Ortaya çıktığı üzere hava savunma sistemi, Kanatnaya Caddesi üzerindeki konut binalarının tam arasına yerleştirilmişti. Sistem iki kez atış yaptı, füzelerden biri denize doğru uçtu, ikincisi ise hava savunma sisteminin tam üzerinden uçan bir füzeyi düşürdü. Sonuç olarak hava savunma füzesi ve düşürülen füze, Kanatnaya Caddesi, 16’da yer alan Vostok Bank'ın üzerine düştü” açıklamasında bulundu.
Daha önce Moskova’dan açıklandığı üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma sistemleri, askerlerin profesyonel çalışamaması nedeniyle birçok kez, aralarında Odessa’nın da bulunduğu Ukrayna kentlerinin meskun bölgelerini vurdu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала