https://sputniknews.com.tr/20230725/rusya-yanlisi-gizli-orgut-uyeleri-ukrayna-hava-savunmasinin-odessada-yol-actigi-yikimi-goruntuledi-1073959451.html

Rusya yanlısı gizli örgüt üyeleri Ukrayna hava savunmasının Odessa’da yol açtığı yıkımı görüntüledi

Rusya yanlısı gizli örgüt üyeleri Ukrayna hava savunmasının Odessa’da yol açtığı yıkımı görüntüledi

Nikolayev’de faaliyette olan Rusya yanlısı bir gizli örgütün üyeleri, Ukrayna ordusunun hava savunma sistemlerinin Temmuz’un 19’unu 20’sine bağlayan gece... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T15:13+0300

2023-07-25T15:13+0300

2023-07-25T15:13+0300

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ukrayna

odessa havalimanı

hava savunma

hava savunma sistemi

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Sputnik’e ulaşan videoda, Ukrayna ordusunun hava savunma sistemlerinin Temmuz’un 19’unu 20’sine bağlayan gece profesyonellikten uzak bir şekilde çalıştırılması sonucu Odessa’da yıkılan bir banka binası görülüyor.Örgütün koordinatörü Sergey Lebedev, “Odessa sakinleri, gece vakti bir patlama sesiyle uyandıklarını söyledi, bu fırlatılan bir hava savunma füzesiydi. Ortaya çıktığı üzere hava savunma sistemi, Kanatnaya Caddesi üzerindeki konut binalarının tam arasına yerleştirilmişti. Sistem iki kez atış yaptı, füzelerden biri denize doğru uçtu, ikincisi ise hava savunma sisteminin tam üzerinden uçan bir füzeyi düşürdü. Sonuç olarak hava savunma füzesi ve düşürülen füze, Kanatnaya Caddesi, 16’da yer alan Vostok Bank'ın üzerine düştü” açıklamasında bulundu.Daha önce Moskova’dan açıklandığı üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma sistemleri, askerlerin profesyonel çalışamaması nedeniyle birçok kez, aralarında Odessa’nın da bulunduğu Ukrayna kentlerinin meskun bölgelerini vurdu.

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odessa havalimanı

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