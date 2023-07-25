https://sputniknews.com.tr/20230725/rusya-parlamentosu-askerlik-yas-tavanini-30a-cikardi-1073968551.html
Rusya parlamentosu askerlik yaş tavanını 30’a çıkardı
Rusya parlamentosu askerlik yaş tavanını 30’a çıkardı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, 1 Ocak 2024’ten itibaren askerlik yaşını 18 ilâ 30 arasında olarak tespit eden tasarıyı kabul etti. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T17:47+0300
2023-07-25T17:47+0300
2023-07-25T17:47+0300
dünya
rusya
askerlik
duma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071008879_0:131:2890:1756_1920x0_80_0_0_3d0af290ce1fc2d15157067db9b30a89.jpg
Duma, Rusya’da askerlik yaş tavanını 27’den 30 yaşa çıkaran tasarıyı kabul etti. Yeni uygulama, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu uygulamaya göre, 18 yaşından başlayan askerlik yaşı en son 30 olacak.Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, 1 Ocak 2024’e kadar 28 yaşına girenler yeni yasa kapsamına alınmayacak.Rus ordu rezervinin, askerlik hizmeti yapmayan vatandaşlardan oluşturulduğunu dikkate alan tasarı, özel dönemlerde orduyla bir yıl ve daha kısa süre için kontrat imzalayabilen vatandaş gruplarını ve bunun için yerine getirilmesi gereken şartları belirliyor.Tasarı, kamu düzenini koruma görevinin ve sabotajcılara karşı mücadelenin güçlendirilmesi için Rusya’nın bazı bölgelerinde özel amaçlı devlet üniter işletmelerinin oluşturulmasını öngörüyor.Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko’dan yeni tasarıya destekRusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko, askerlik yaş tavanının 30’a çıkarılmasının genç insanlara ‘seçim’ ve ‘yeni fırsatlar’ sunduğunu dile getirdi.Senatörlerin tasarıya destek vereceğini kaydeden Matviyenko, “Önemli olan askerlik yaşının genişletilmesi. Vatandaşlar bu süre içinde borcunu yerine getirerek askerlik yapabilecek. Askerlik yapmak hayatta daha fazla fırsatların açılmasına yol açıyor” dedi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071008879_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_ef163558c328e37e25da0b536799ef17.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, askerlik, duma
Rusya parlamentosu askerlik yaş tavanını 30’a çıkardı
Abone ol
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, 1 Ocak 2024’ten itibaren askerlik yaşını 18 ilâ 30 arasında olarak tespit eden tasarıyı kabul etti.
Duma, Rusya’da askerlik yaş tavanını 27’den 30 yaşa çıkaran tasarıyı kabul etti. Yeni uygulama, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu uygulamaya göre, 18 yaşından başlayan askerlik yaşı en son 30 olacak.
Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, 1 Ocak 2024’e kadar 28 yaşına girenler yeni yasa kapsamına alınmayacak.
Rus ordu rezervinin, askerlik hizmeti yapmayan vatandaşlardan oluşturulduğunu dikkate alan tasarı, özel dönemlerde orduyla bir yıl ve daha kısa süre için kontrat imzalayabilen vatandaş gruplarını ve bunun için yerine getirilmesi gereken şartları belirliyor.
Tasarı, kamu düzenini koruma görevinin ve sabotajcılara karşı mücadelenin güçlendirilmesi için Rusya’nın bazı bölgelerinde özel amaçlı devlet üniter işletmelerinin oluşturulmasını öngörüyor.
Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko’dan yeni tasarıya destek
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko, askerlik yaş tavanının 30’a çıkarılmasının genç insanlara ‘seçim’ ve ‘yeni fırsatlar’ sunduğunu dile getirdi.
Senatörlerin tasarıya destek vereceğini kaydeden Matviyenko, “Önemli olan askerlik yaşının genişletilmesi. Vatandaşlar bu süre içinde borcunu yerine getirerek askerlik yapabilecek. Askerlik yapmak hayatta daha fazla fırsatların açılmasına yol açıyor” dedi.