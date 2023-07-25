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https://sputniknews.com.tr/20230725/rusya-hasim-ulkelerden-hazir-balik-ve-deniz-urunleri-ithalatini-yasakladi-1073978421.html
Rusya, hasım ülkelerden hazır balık ve deniz ürünleri ithalatını yasakladı
Rusya, hasım ülkelerden hazır balık ve deniz ürünleri ithalatını yasakladı
Rusya İktisadi Kalkınma Bakanlığı, hasım ülkelerden hazır balık ve deniz ürünleri ithalatının yasaklanmasına karar verdi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T21:49+0300
2023-07-25T21:49+0300
ekonomi
rusya
rusya’ya hasım ülkeler
balık
deniz ürünleri
rusya iktisadi kalkınma bakanlığı
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Rusya, Donbass ve Ukrayna'da özel askeri harekata başlanması sonrası yaptırım politikasına başvurduğu için hasım ülkeler listesine dahil ettiği ülkelere yönelik misilleme önlemlerini genişletiyor.Rusya İktisadi Kalkınma Bakanlığı, hasım ülkelerden hazır balık ve deniz ürünleri ithalatının yasaklanmasını öngören kararın hükümet tarafından onaylandığını belirtti.Bakanlık, kararın resmi yayın tarihini müteakip 7 takvim günü içinde yürürlüğe gireceğini ve 2023 sonuna kadar uygulanacağını bildirdi.Rusya Tarım Bakanlığı'nın verilerine atıf yapan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, AB, ABD ve Norveç'ten ithalatın durdurulmasının pazardaki belirli alanlarda boşluklar yaratacağını ve bunların yerli üreticiler tarafından doldurulacağını vurguladı.Yerli üreticilerin iç pazarın ihtiyacını tümüyle karşılayabileceğini kaydeden bakanlık, "Rus şirketleri üretim hacimlerini artırma, ürün yelpazesini genişletme ve istihdam sayısını artırma fırsatına sahip olacak" ifadelerini kullandı.'Şarap, poliüretan ve kontrplağın gümrük vergileri artırıldı'Öte yandan bakanlık, hasım ülkelerden şarap ithalatındaki gümrük vergisinin yüzde 12.5'ten yüzde 20'ye çıkartılmasına ve litre başına en az 1.5 dolar olmasına karar verildiğini duyurdu.Kontrplaktan alınan gümrük vergisinin yüzde 50'ye, poliüretanda ise bu rakam yüzde 35'e çıkarıldığı da ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230720/putin-dis-ticarette-hasim-ulkelere-yonelik-misilleme-onlemlerinin-suresini-2-yil-uzatti-1073764972.html
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rusya, rusya’ya hasım ülkeler, balık, deniz ürünleri, rusya iktisadi kalkınma bakanlığı
rusya, rusya’ya hasım ülkeler, balık, deniz ürünleri, rusya iktisadi kalkınma bakanlığı

Rusya, hasım ülkelerden hazır balık ve deniz ürünleri ithalatını yasakladı

21:49 25.07.2023
© AAbalık
balık - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AA
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Rusya İktisadi Kalkınma Bakanlığı, hasım ülkelerden hazır balık ve deniz ürünleri ithalatının yasaklanmasına karar verdi.
Rusya, Donbass ve Ukrayna'da özel askeri harekata başlanması sonrası yaptırım politikasına başvurduğu için hasım ülkeler listesine dahil ettiği ülkelere yönelik misilleme önlemlerini genişletiyor.
Rusya İktisadi Kalkınma Bakanlığı, hasım ülkelerden hazır balık ve deniz ürünleri ithalatının yasaklanmasını öngören kararın hükümet tarafından onaylandığını belirtti.
Bakanlık, kararın resmi yayın tarihini müteakip 7 takvim günü içinde yürürlüğe gireceğini ve 2023 sonuna kadar uygulanacağını bildirdi.
Rusya Tarım Bakanlığı'nın verilerine atıf yapan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, AB, ABD ve Norveç'ten ithalatın durdurulmasının pazardaki belirli alanlarda boşluklar yaratacağını ve bunların yerli üreticiler tarafından doldurulacağını vurguladı.
Yerli üreticilerin iç pazarın ihtiyacını tümüyle karşılayabileceğini kaydeden bakanlık, "Rus şirketleri üretim hacimlerini artırma, ürün yelpazesini genişletme ve istihdam sayısını artırma fırsatına sahip olacak" ifadelerini kullandı.

'Şarap, poliüretan ve kontrplağın gümrük vergileri artırıldı'

Öte yandan bakanlık, hasım ülkelerden şarap ithalatındaki gümrük vergisinin yüzde 12.5'ten yüzde 20'ye çıkartılmasına ve litre başına en az 1.5 dolar olmasına karar verildiğini duyurdu.
Kontrplaktan alınan gümrük vergisinin yüzde 50'ye, poliüretanda ise bu rakam yüzde 35'e çıkarıldığı da ifade edildi.
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