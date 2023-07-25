https://sputniknews.com.tr/20230725/rusya-hasim-ulkelerden-hazir-balik-ve-deniz-urunleri-ithalatini-yasakladi-1073978421.html

Rusya, hasım ülkelerden hazır balık ve deniz ürünleri ithalatını yasakladı

Rusya, hasım ülkelerden hazır balık ve deniz ürünleri ithalatını yasakladı

Rusya İktisadi Kalkınma Bakanlığı, hasım ülkelerden hazır balık ve deniz ürünleri ithalatının yasaklanmasına karar verdi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T21:49+0300

2023-07-25T21:49+0300

2023-07-25T21:49+0300

ekonomi

rusya

rusya’ya hasım ülkeler

balık

deniz ürünleri

rusya iktisadi kalkınma bakanlığı

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Rusya, Donbass ve Ukrayna'da özel askeri harekata başlanması sonrası yaptırım politikasına başvurduğu için hasım ülkeler listesine dahil ettiği ülkelere yönelik misilleme önlemlerini genişletiyor.Rusya İktisadi Kalkınma Bakanlığı, hasım ülkelerden hazır balık ve deniz ürünleri ithalatının yasaklanmasını öngören kararın hükümet tarafından onaylandığını belirtti.Bakanlık, kararın resmi yayın tarihini müteakip 7 takvim günü içinde yürürlüğe gireceğini ve 2023 sonuna kadar uygulanacağını bildirdi.Rusya Tarım Bakanlığı'nın verilerine atıf yapan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, AB, ABD ve Norveç'ten ithalatın durdurulmasının pazardaki belirli alanlarda boşluklar yaratacağını ve bunların yerli üreticiler tarafından doldurulacağını vurguladı.Yerli üreticilerin iç pazarın ihtiyacını tümüyle karşılayabileceğini kaydeden bakanlık, "Rus şirketleri üretim hacimlerini artırma, ürün yelpazesini genişletme ve istihdam sayısını artırma fırsatına sahip olacak" ifadelerini kullandı.'Şarap, poliüretan ve kontrplağın gümrük vergileri artırıldı'Öte yandan bakanlık, hasım ülkelerden şarap ithalatındaki gümrük vergisinin yüzde 12.5'ten yüzde 20'ye çıkartılmasına ve litre başına en az 1.5 dolar olmasına karar verildiğini duyurdu.Kontrplaktan alınan gümrük vergisinin yüzde 50'ye, poliüretanda ise bu rakam yüzde 35'e çıkarıldığı da ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230720/putin-dis-ticarette-hasim-ulkelere-yonelik-misilleme-onlemlerinin-suresini-2-yil-uzatti-1073764972.html

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rusya, rusya’ya hasım ülkeler, balık, deniz ürünleri, rusya iktisadi kalkınma bakanlığı