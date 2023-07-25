https://sputniknews.com.tr/20230725/rus-ordusu-rus-asker-berezin-tek-basina-10-ukraynali-askeri-yok-etti-1073979866.html
Rus ordusu: Rus asker Berezin tek başına 10 Ukraynalı askeri yok etti
Rus ordusu: Rus asker Berezin tek başına 10 Ukraynalı askeri yok etti
Rusya Silahlı Kuvvetleri Vostok Ordu Grubu Sözcüsü Oleg Çehov, keskin nişancı Er Artem Berezin’in Ukrayna ordusunun saldırısı sırasında 10 düşman askeri tespit... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T22:25+0300
2023-07-25T22:25+0300
2023-07-25T22:25+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
asker
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/18/1063795497_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f843a32e1dc08a274e0cddce4ddb25.jpg
Albay Çehov, “Keskin nişancı Artem Berezin, Ukrayna ordusunun Vremevskiy Vistup’taki saldırısı sırasında, tek başına düşmanın 10 askerini tespit ederek yok etmeyi başardı. Bu sayede Ukrayna ordusunun saldırısı başarısız oldu, Rus ordusu mevzilerini elinde tutmayı başardı” ifadelerini kullandı.Komutan, Rus askerlerin görevini yerine getirirken cesaret ve kahramanlık sergilediğini kaydetti.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/18/1063795497_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_e486ac4c5cbd550e32292db42609ea4a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, asker
Rus ordusu: Rus asker Berezin tek başına 10 Ukraynalı askeri yok etti
Abone ol
Rusya Silahlı Kuvvetleri Vostok Ordu Grubu Sözcüsü Oleg Çehov, keskin nişancı Er Artem Berezin’in Ukrayna ordusunun saldırısı sırasında 10 düşman askeri tespit ederek yok etmeyi başardığını belirtti.
Albay Çehov, “Keskin nişancı Artem Berezin, Ukrayna ordusunun Vremevskiy Vistup’taki saldırısı sırasında, tek başına düşmanın 10 askerini tespit ederek yok etmeyi başardı. Bu sayede Ukrayna ordusunun saldırısı başarısız oldu, Rus ordusu mevzilerini elinde tutmayı başardı” ifadelerini kullandı.
Komutan, Rus askerlerin görevini yerine getirirken cesaret ve kahramanlık sergilediğini kaydetti.