https://sputniknews.com.tr/20230725/rus-ordusu-rus-asker-berezin-tek-basina-10-ukraynali-askeri-yok-etti-1073979866.html

Rus ordusu: Rus asker Berezin tek başına 10 Ukraynalı askeri yok etti

Rus ordusu: Rus asker Berezin tek başına 10 Ukraynalı askeri yok etti

Rusya Silahlı Kuvvetleri Vostok Ordu Grubu Sözcüsü Oleg Çehov, keskin nişancı Er Artem Berezin’in Ukrayna ordusunun saldırısı sırasında 10 düşman askeri tespit... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T22:25+0300

2023-07-25T22:25+0300

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ukrayna

asker

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Albay Çehov, “Keskin nişancı Artem Berezin, Ukrayna ordusunun Vremevskiy Vistup’taki saldırısı sırasında, tek başına düşmanın 10 askerini tespit ederek yok etmeyi başardı. Bu sayede Ukrayna ordusunun saldırısı başarısız oldu, Rus ordusu mevzilerini elinde tutmayı başardı” ifadelerini kullandı.Komutan, Rus askerlerin görevini yerine getirirken cesaret ve kahramanlık sergilediğini kaydetti.

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rusya, ukrayna, asker