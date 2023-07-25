https://sputniknews.com.tr/20230725/rus-ordusu-krasniy-liman-yonunde-bir-koyu-kontrol-altina-aldi-1073969642.html

Rus ordusu, Krasnıy Liman yönünde bir köyü kontrol altına aldı

Rus ordusu, Krasnıy Liman yönünde bir köyü kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Krasnıy Liman cephesinde Sergeyevka köyünü kontrol altına aldığını belirtti. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T18:13+0300

2023-07-25T18:13+0300

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ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Krasnıy Liman cephesinde, Albay Buylov komutanlığındaki 15. Motorize Piyade Tugayı’nın başarılı karşı taarruzu sonucu Sergeyevka köyünün Rus ordusunun kontrolüne geçtiği ifade edildi.Rus ordusunun Krasnıy Liman cephesinde 4 kilometre genişliğinde ve 2 kilometre derinliğine ilerleme kaydettiği bildirildi.Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki Serebryansk bölgesinde 234. Hava İndirme Taarruz Alayı’nın 1.5 kilometre ilerlediği aktarıldı.Ukrayna ordusunun bu cephede son 24 saatteki toplam kaybının yaklaşık 190 asker olarak gerçekleştiği kaydedildi.

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