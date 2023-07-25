https://sputniknews.com.tr/20230725/rus-oniks-m-gemisavar-fuzesi-1073970775.html
Rus Oniks-M gemisavar füzesi
Rus Oniks-M gemisavar füzesi
Hindistan yapımı BrahMos seyir füzesinin Rus versiyonu Oniks-M gemisavar füzesinin Ukrayna'daki özel askeri operasyon kapsamında hedeflerin yüzde 100'ünü... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T19:18+0300
2023-07-25T19:18+0300
2023-07-25T19:18+0300
multimedya
infografik
füze
oniks
brahmos
rusya
ukrayna
hindistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073970097_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2543187b7a6209cd2c2a1048bcd24e08.png
Yabancı basında çıkan haberlere göre, Ukrayna'nın liman ve kritik altyapısının imha edilmesi için fırlatılan Oniks füzelerinden hiç biri Ukrayna ordusu tarafından önlenemedi. Hindistan Savunma Bakanlığı ile birlikte geliştirilen BrahMos seyir füzesinin Rus prototipi Oniks-M gemisavar füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
ukrayna
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073970097_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_bc27c53b7795d28b523dccc2dd69bee1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, füze, oniks, brahmos, rusya, ukrayna, hindistan, инфографика
infografik, füze, oniks, brahmos, rusya, ukrayna, hindistan, инфографика
Rus Oniks-M gemisavar füzesi
Abone ol
Hindistan yapımı BrahMos seyir füzesinin Rus versiyonu Oniks-M gemisavar füzesinin Ukrayna'daki özel askeri operasyon kapsamında hedeflerin yüzde 100'ünü vurduğu belirtildi.
Yabancı basında çıkan haberlere göre, Ukrayna'nın liman ve kritik altyapısının imha edilmesi için fırlatılan Oniks füzelerinden hiç biri Ukrayna ordusu tarafından önlenemedi.
Hindistan Savunma Bakanlığı ile birlikte geliştirilen BrahMos seyir füzesinin Rus prototipi Oniks-M gemisavar füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.