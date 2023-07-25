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Rus Oniks-M gemisavar füzesi
Rus Oniks-M gemisavar füzesi
Hindistan yapımı BrahMos seyir füzesinin Rus versiyonu Oniks-M gemisavar füzesinin Ukrayna'daki özel askeri operasyon kapsamında hedeflerin yüzde 100'ünü... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
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füze
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Yabancı basında çıkan haberlere göre, Ukrayna'nın liman ve kritik altyapısının imha edilmesi için fırlatılan Oniks füzelerinden hiç biri Ukrayna ordusu tarafından önlenemedi. Hindistan Savunma Bakanlığı ile birlikte geliştirilen BrahMos seyir füzesinin Rus prototipi Oniks-M gemisavar füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
ukrayna
hindistan
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infografik, füze, oniks, brahmos, rusya, ukrayna, hindistan, инфографика
infografik, füze, oniks, brahmos, rusya, ukrayna, hindistan, инфографика

Rus Oniks-M gemisavar füzesi

19:18 25.07.2023
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Hindistan yapımı BrahMos seyir füzesinin Rus versiyonu Oniks-M gemisavar füzesinin Ukrayna'daki özel askeri operasyon kapsamında hedeflerin yüzde 100'ünü vurduğu belirtildi.
Yabancı basında çıkan haberlere göre, Ukrayna'nın liman ve kritik altyapısının imha edilmesi için fırlatılan Oniks füzelerinden hiç biri Ukrayna ordusu tarafından önlenemedi.
Hindistan Savunma Bakanlığı ile birlikte geliştirilen BrahMos seyir füzesinin Rus prototipi Oniks-M gemisavar füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
Rus Oniks-M gemisavar füzesi infografik - Sputnik Türkiye
Rus Oniks-M gemisavar füzesi İnfografik - Sputnik Türkiye
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