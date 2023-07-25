https://sputniknews.com.tr/20230725/rus-oniks-m-gemisavar-fuzesi-1073970775.html

Rus Oniks-M gemisavar füzesi

Rus Oniks-M gemisavar füzesi

Hindistan yapımı BrahMos seyir füzesinin Rus versiyonu Oniks-M gemisavar füzesinin Ukrayna'daki özel askeri operasyon kapsamında hedeflerin yüzde 100'ünü... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T19:18+0300

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Yabancı basında çıkan haberlere göre, Ukrayna'nın liman ve kritik altyapısının imha edilmesi için fırlatılan Oniks füzelerinden hiç biri Ukrayna ordusu tarafından önlenemedi. Hindistan Savunma Bakanlığı ile birlikte geliştirilen BrahMos seyir füzesinin Rus prototipi Oniks-M gemisavar füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

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ukrayna

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infografik, füze, oniks, brahmos, rusya, ukrayna, hindistan, инфографика