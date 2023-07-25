https://sputniknews.com.tr/20230725/rus-disisleri-rusya-afrika-zirvesinde-afrika-ulkelerine-gida-sorunuyla-ilgili-cozumler-onerecegiz-1073955608.html

Rus Dışişleri: Rusya-Afrika Zirvesi'nde Afrika ülkelerine gıda sorunuyla ilgili çözümler önereceğiz

Rus Dışişleri: Rusya-Afrika Zirvesi'nde Afrika ülkelerine gıda sorunuyla ilgili çözümler önereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görev Elçisi, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Sekreterya Başkanı Oleg Ozerov, St.Peterburg'da yapılacak zirvede Moskova'nın Afrika... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T13:44+0300

2023-07-25T13:44+0300

2023-07-25T13:44+0300

ukrayna krizi

rusya

tahıl

afrika

gıda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073723468_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_fa550dcae3ae16eb9f2006e400fac1fa.jpg

Sputnik'e demeç veren Ozerov, 27-28 Temmuz'da St.Petersburg'da düzenlenecek 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu'nda tahıl anlaşmasının sona ermesi sonrası uluslararası gıda güvenliği ve gübre piyasasında istikrar konularının ele alınmasının planlandığını belirtti.Afrika ülkelerinin temsilcilerini St.Petersburg'dan gönderirken gıda tedarikiyle ilgili sorunların çözümü konusunda net fikirlere sahip olmalarını amaçladıklarını kaydeden Ozerov, bu bağlamda Rusya'nın çözüm önerileri sunacağının altını çizdi.Rusya'nın Afrika ülkelerine halihazırda yardım ettiğini ve Malavi ve Kenya gibi ülkelere birkaç parti gübre sevk ettiğini anlatan Ozerov, "Afrikalı dostlarımızla bu konularda anlaşmak için her zaman bir fırsata sahip olduğumuzu düşünüyorum" dedi.Batı'nın tahıl anlaşmasındaki Rusya'yla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Moskova, 18 Temmuz'da sona eren anlaşmayı bir daha uzatmama kararı aldığını açıklamıştı.Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230722/rusya-tahil-anlasmasina-donmek-icin-7-sartini-acikladi-1073837741.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, tahıl, afrika, gıda