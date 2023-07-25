https://sputniknews.com.tr/20230725/ravza-kavakci-chpli-ozgur-ozel-ve-veli-agbabadan-manevi-tazminat-kazandi-1073952308.html

Ravza Kavakcı, CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba'dan manevi tazminat kazandı

Ravza Kavakcı, CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba'dan manevi tazminat kazandı

Eski AK Partili Kavakcı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan toplam 33 bin lira manevi tazminat kazandı. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T12:24+0300

2023-07-25T12:24+0300

2023-07-25T12:24+0300

politika

özgür özel

manevi tazminat

ravza kavakcı kan

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı'nın avukatı Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 25, 26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı hakkında ortaya atılan burs iddiaları üzerine açtıkları davaların bir kısmının sonuçlandığın bildirdi.Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230622/erdogan-ozgur-ozelden-50-bin-lira-manevi-tazminat-kazandi-1072745790.html

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özgür özel, manevi tazminat, ravza kavakcı kan, cumhuriyet halk partisi (chp)