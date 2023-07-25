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Ravza Kavakcı, CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba'dan manevi tazminat kazandı
Ravza Kavakcı, CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba'dan manevi tazminat kazandı
Eski AK Partili Kavakcı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan toplam 33 bin lira manevi tazminat kazandı. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T12:24+0300
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politika
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manevi tazminat
ravza kavakcı kan
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Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı'nın avukatı Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 25, 26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı hakkında ortaya atılan burs iddiaları üzerine açtıkları davaların bir kısmının sonuçlandığın bildirdi.Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:
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özgür özel, manevi tazminat, ravza kavakcı kan, cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel, manevi tazminat, ravza kavakcı kan, cumhuriyet halk partisi (chp)

Ravza Kavakcı, CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba'dan manevi tazminat kazandı

12:24 25.07.2023
© AARavza Kavakcı Kan
Ravza Kavakcı Kan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AA
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Eski AK Partili Kavakcı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan toplam 33 bin lira manevi tazminat kazandı.
Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı'nın avukatı Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 25, 26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı hakkında ortaya atılan burs iddiaları üzerine açtıkları davaların bir kısmının sonuçlandığın bildirdi.
Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:
"CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e karşı açtığımız manevi tazminat davası kapsamında, Özel'in müvekkilimize 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduk. Müvekkil Sayın Ravza Kavakcı Kan'a hakaret ve iftiralarda bulunan CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya karşı açtığımız davada Ağbaba'nın 18 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduk. Gelecek Partisi Milletvekili Selçuk Özdağ'a karşı açtığımız 3 kuruşluk manevi tazminat davasında, Özdağ 3 kuruşluk manevi tazminata mahkum edildi."
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
TÜRKİYE
Erdoğan, Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı
22 Haziran , 13:25
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