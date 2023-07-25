https://sputniknews.com.tr/20230725/norvec-ulkedeki-bakanliklara-siber-saldiri-duzenlendigini-duyurdu-1073934107.html

Norveç, ülkedeki 12 bakanlığa siber saldırı düzenlendiğini duyurdu

Norveç, ülkedeki 12 bakanlığa siber saldırı düzenlendiğini duyurdu

Norveç hükümeti, ülkedeki 12 bakanlığa siber saldırı düzenlendiğini açıkladı. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T00:17+0300

2023-07-25T00:17+0300

2023-07-25T00:53+0300

dünya

norveç

korsan

siber korsan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104201/88/1042018863_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_2b9e49ba43803b93d820190dac8067da.jpg

Norveç hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, siber saldırı düzenlenen 12 bakanlığın, alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle e-posta ya da diğer mobil hizmetlere erişiminin olmadığı belirtildi.Yerel Yönetimler ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Sigbjorn Gjelsvik basın açıklamasında, siber saldırıları "ciddiye aldıklarını" ifade etti.Gjelsvik, Norveç Hükümeti Güvenlik ve Hizmet Biriminin (DSS) durumu yakından takip ettiğini ve tedbirler aldığını bildirdi.DSS Başkanı Erik Hope, "saldırının arkasında kimin olduğu ve boyutu hakkında konuşmak için erken olduğunu" kaydetti.Norveç hükümetine karşı daha önce de siber saldırılar gerçekleşmişti.

norveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

norveç, korsan, siber korsan