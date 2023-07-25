https://sputniknews.com.tr/20230725/norvec-ulkedeki-bakanliklara-siber-saldiri-duzenlendigini-duyurdu-1073934107.html
Norveç, ülkedeki 12 bakanlığa siber saldırı düzenlendiğini duyurdu
Norveç, ülkedeki 12 bakanlığa siber saldırı düzenlendiğini duyurdu
Norveç hükümeti, ülkedeki 12 bakanlığa siber saldırı düzenlendiğini açıkladı. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T00:17+0300
2023-07-25T00:17+0300
2023-07-25T00:53+0300
dünya
norveç
korsan
siber korsan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104201/88/1042018863_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_2b9e49ba43803b93d820190dac8067da.jpg
Norveç hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, siber saldırı düzenlenen 12 bakanlığın, alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle e-posta ya da diğer mobil hizmetlere erişiminin olmadığı belirtildi.Yerel Yönetimler ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Sigbjorn Gjelsvik basın açıklamasında, siber saldırıları "ciddiye aldıklarını" ifade etti.Gjelsvik, Norveç Hükümeti Güvenlik ve Hizmet Biriminin (DSS) durumu yakından takip ettiğini ve tedbirler aldığını bildirdi.DSS Başkanı Erik Hope, "saldırının arkasında kimin olduğu ve boyutu hakkında konuşmak için erken olduğunu" kaydetti.Norveç hükümetine karşı daha önce de siber saldırılar gerçekleşmişti.
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104201/88/1042018863_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_3562740e71d3fd5358ef63279fe69103.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
norveç, korsan, siber korsan
norveç, korsan, siber korsan
Norveç, ülkedeki 12 bakanlığa siber saldırı düzenlendiğini duyurdu
00:17 25.07.2023 (güncellendi: 00:53 25.07.2023) Abone ol
Norveç hükümeti, ülkedeki 12 bakanlığa siber saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Norveç hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, siber saldırı düzenlenen 12 bakanlığın, alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle e-posta ya da diğer mobil hizmetlere erişiminin olmadığı belirtildi.
Yerel Yönetimler ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Sigbjorn Gjelsvik basın açıklamasında, siber saldırıları "ciddiye aldıklarını" ifade etti.
Gjelsvik, Norveç Hükümeti Güvenlik ve Hizmet Biriminin (DSS) durumu yakından takip ettiğini ve tedbirler aldığını bildirdi.
DSS Başkanı Erik Hope, "saldırının arkasında kimin olduğu ve boyutu hakkında konuşmak için erken olduğunu" kaydetti.
Norveç hükümetine karşı daha önce de siber saldırılar gerçekleşmişti.