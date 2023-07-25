https://sputniknews.com.tr/20230725/muhalefetin-vergilerdeki-artislarla-ilgili-onergesi-tbmm-genel-kurulunda-reddedildi-1073968898.html

Muhalefetin vergilerdeki artışlarla ilgili görüşme önergesi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi

Muhalefetin vergilerdeki artışlarla ilgili görüşme önergesi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi

TBMM Genel Kurulunda CHP’nin KDV ve ÖTV artışlarına ilişkin verdiği önergesi reddedildi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T17:50+0300

2023-07-25T17:50+0300

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cumhuriyet halk partisi (chp)

tbmm

türkiye

vergi

artış

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CHP, KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önerge verdi. Bunun üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te Meclis'i toplantıya çağırdı.TBMM Genel Kurulu’nda önergenin görüşmeleri düzenlendi. Bugün yapılan görüşmede CHP'nin vergi zamlarına ilişkin önerisi reddedildi.

türkiye

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Sputnik Türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp), tbmm, vergi, artış