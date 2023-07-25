https://sputniknews.com.tr/20230725/muhalefetin-vergilerdeki-artislarla-ilgili-onergesi-tbmm-genel-kurulunda-reddedildi-1073968898.html
Muhalefetin vergilerdeki artışlarla ilgili görüşme önergesi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi
Muhalefetin vergilerdeki artışlarla ilgili görüşme önergesi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi
TBMM Genel Kurulunda CHP’nin KDV ve ÖTV artışlarına ilişkin verdiği önergesi reddedildi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T17:50+0300
2023-07-25T17:50+0300
2023-07-25T18:02+0300
cumhuriyet halk partisi (chp)
tbmm
türkiye
vergi
artış
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CHP, KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önerge verdi. Bunun üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te Meclis'i toplantıya çağırdı.TBMM Genel Kurulu’nda önergenin görüşmeleri düzenlendi. Bugün yapılan görüşmede CHP'nin vergi zamlarına ilişkin önerisi reddedildi.
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cumhuriyet halk partisi (chp), tbmm, vergi, artış
cumhuriyet halk partisi (chp), tbmm, vergi, artış
Muhalefetin vergilerdeki artışlarla ilgili görüşme önergesi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi
17:50 25.07.2023 (güncellendi: 18:02 25.07.2023) Abone ol
TBMM Genel Kurulunda CHP’nin KDV ve ÖTV artışlarına ilişkin verdiği önergesi reddedildi.
CHP, KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önerge verdi.
Bunun üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te Meclis'i toplantıya çağırdı.
TBMM Genel Kurulu’nda önergenin görüşmeleri düzenlendi. Bugün yapılan görüşmede CHP'nin vergi zamlarına ilişkin önerisi reddedildi.