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https://sputniknews.com.tr/20230725/mugladaki-orman-yanginina-iliskin-tutuklama-sigara-izmariti-neden-olmus-1073944498.html
Muğla'daki orman yangınına ilişkin tutuklama: Sigara izmariti neden olmuş
Muğla'daki orman yangınına ilişkin tutuklama: Sigara izmariti neden olmuş
Muğla’da önceki gün çıkan orman yangını ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, sigara izmaritini atması ile yangını başlattığı tespit edilen 1 kişi... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
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muğla
orman yangını
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Muğla Seydikemer’de önceki gün akşam saatlerinde çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli İ.A.’nın sigara izmariti atmak suretiyle yangını çıkardığı tespit edildi.Jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalan şüpheli İ.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20230724/muglada-makilik-alanda-cikan-yangin-kontrol-altina-alindi-1-kisi-gozaltinda-1073891958.html
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muğla, orman yangını, tutuklama
muğla, orman yangını, tutuklama

Muğla'daki orman yangınına ilişkin tutuklama: Sigara izmariti neden olmuş

10:56 25.07.2023
© AA / Ali Rıza AkkırMuğla
Muğla - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AA / Ali Rıza Akkır
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Muğla’da önceki gün çıkan orman yangını ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, sigara izmaritini atması ile yangını başlattığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.
Muğla Seydikemer’de önceki gün akşam saatlerinde çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli İ.A.’nın sigara izmariti atmak suretiyle yangını çıkardığı tespit edildi.
Jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalan şüpheli İ.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muğla yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
TÜRKİYE
Muğla'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı: 1 kişi gözaltında
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