https://sputniknews.com.tr/20230725/mugladaki-orman-yanginina-iliskin-tutuklama-sigara-izmariti-neden-olmus-1073944498.html

Muğla'daki orman yangınına ilişkin tutuklama: Sigara izmariti neden olmuş

Muğla'daki orman yangınına ilişkin tutuklama: Sigara izmariti neden olmuş

Muğla’da önceki gün çıkan orman yangını ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, sigara izmaritini atması ile yangını başlattığı tespit edilen 1 kişi... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T10:56+0300

2023-07-25T10:56+0300

2023-07-25T10:56+0300

türkiye

muğla

orman yangını

tutuklama

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Muğla Seydikemer’de önceki gün akşam saatlerinde çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli İ.A.’nın sigara izmariti atmak suretiyle yangını çıkardığı tespit edildi.Jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalan şüpheli İ.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20230724/muglada-makilik-alanda-cikan-yangin-kontrol-altina-alindi-1-kisi-gozaltinda-1073891958.html

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muğla

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