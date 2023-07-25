https://sputniknews.com.tr/20230725/lebron-jamesin-oglu-kalp-krizi-gecirdi-1073979208.html

LeBron James'in oğlu kalp krizi geçirdi

LeBron James'in oğlu kalp krizi geçirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'in oğlu Bronny, antrenman sırasında kalp krizi geçirdi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T22:14+0300

2023-07-25T22:14+0300

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yaşam

lebron james

nba

kalp krizi

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James ailesinin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde basketbol antrenmanı sırasında kalp krizi geçiren 18 yaşındaki Bronny'nin, hastaneye kaldırıldığı belirtildi.İlk müdahalenin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinden çıkarılan Bronny'nin sağlık durumunun, stabil olduğu ifade edildi. LeBron James ve eşi Savannah'ın, olayın ardından acil müdahalede bulunan sağlık ekiplerine "kalpten teşekkür ettiği" de vurgulandı.NBA'in efsane isimlerinden Magic Johnson, ABD basınına yaptığı açıklamada, Bronny'nin hızlı ve tam iyileşmesi için dua ettiğini söyledi.Başarılı not ortalamasıyla Sierra Canyon Lisesi'nden mezun olmasının ardından Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin basketbol takımına katılan Bronny de babası gibi profesyonel bir basketbolcu olmayı hedefliyor.

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lebron james, nba, kalp krizi