https://sputniknews.com.tr/20230725/lavrov-moskova-baku-ile-erivan-arasinda-anlasma-saglanmasina-mumkun-olan-her-sekilde-yardima-hazir-1073979092.html

Lavrov: Moskova, Bakü ile Erivan arasında anlaşma sağlanmasına mümkün olan her şekilde yardıma hazır

Lavrov: Moskova, Bakü ile Erivan arasında anlaşma sağlanmasına mümkün olan her şekilde yardıma hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Bakü ile Erivan arasındaki barış anlaşması konusunda mutabakata varılmasına mümkün olan her şekilde yardıma... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T22:09+0300

2023-07-25T22:09+0300

2023-07-25T22:09+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşmesinde Rusya’nın Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanması sürecine mümkün olan her şekilde yardımcı olmayı planladığını söyledi.Rus diplomat, “Bugün sizi Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması ile ilgili müzakere sürecinin geldiği nokta konusunda fikir alışverişinde bulunmaya davet etmek istiyorum. Biz, uzmanlık potansiyelimizi ve burada temsil edilen arkadaşlarımızla iyi ilişkilerimizi kullanarak, mutabakat sürecine mümkün olan her şekilde yardımcı olmaya hazırız” diye konuştu.Moskova’nın, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasındaki tüm üçlü anlaşmalara saygı gösterilmesini ve uygulanmasını savunduğuna dikkat çeken Lavrov, “Rusya, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarla hayati derecede ilgileniyor” vurgusunu yaptı.Lavrov, “Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun istikrara kavuşturulması ve insani sorunların çözülmesi, ulaşım bağları ile ilgili engellerin kaldırılması, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, siyaset bilimcileri, parlamenterler aracılığıyla insanlar arasındaki temasların geliştirilmesi ile ilgili çabalarımıza, tarafların teyit edilmiş olan mutabakatı ile devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230715/rusya-disisleri-ermenistan-ve-azerbaycan-bir-baris-antlasmasi-hazirlamaya-derhal-baslamali-1073573595.html

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