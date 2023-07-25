https://sputniknews.com.tr/20230725/kremlin-moskova-ve-ankara-putinin-turkiye-ziyaretini-planliyor-1073972862.html

Kremlin: Moskova ve Ankara, Putin'in Türkiye ziyaretini planlıyor

Kremlin: Moskova ve Ankara, Putin'in Türkiye ziyaretini planlıyor

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova ve Ankara'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyareti planladığını ancak henüz... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T19:18+0300

2023-07-25T19:18+0300

2023-07-25T19:18+0300

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rusya

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recep tayyip erdoğan

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Rusya lideri Putin'in ağustos ayında Türkiye'ye yapmayı planladığı belirtilen ziyaret hakkında Kremlin'den yeni açıklama geldi.Uşakov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la temaslarla ilgili olarak, hem Türk hem de Rus tarafının planlarında devlet başkanımızın Türkiye'yi ziyaret etmesinin bulunduğunu teyit edebilirim ancak somut tarihler ve somut süreler üzerinde henüz mutabakata varmadık" dedi.Ziyaret için ağustos ayından ve diğer seçeneklerden bahsedildiğini fakat Rus tarafının bu çalışmaya henüz başlamadığını anlatan Uşakov, Putin'in Erdoğan'a Türkiye'yi ziyaret etme konusunda söz verdiğinin altını çizdi. Rus liderin bu sözü Erdoğan'ın seçim zaferinden hemen sonra verdiğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında "Ağustos ayı içinde Putin ile yüz yüze görüşme imkanımız olacak" demişti. Bu açıklama üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmenin tarihinin henüz belli olmadığını söylemişti.

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rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan