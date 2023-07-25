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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230725/kremlin-kievin-tahil-koridorlarini-rusyaya-saldirmak-icin-kullanmasina-karsi-koyacagiz-1073956735.html
Kremlin: Kiev'in tahıl koridorlarını Rusya'ya saldırmak için kullanmasına karşı koyacağız
Kremlin: Kiev'in tahıl koridorlarını Rusya'ya saldırmak için kullanmasına karşı koyacağız
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kiev'in Ukrayna tahılının tedarik kanallarını askeri amaçlarla ve Rusya'ya saldırmak için kullanma girişimleriyle... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T15:13+0300
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ukrayna krizi
rusya
kremlin
dmitriy peskov
tahıl
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Günlük basın toplantısında gazeteciler, Litvanya'nın Baltık ülkelerindeki limanların Ukrayna tahılının sevkiyatı için kullanılmasıyla ilgili önerisini sordu.Kremlin Sözcüsü, Baltık ülkelerinin kendi limanlarını Ukrayna tahılının sevkiyatı için kullanılmasının egemenlik hakları olduğunu ve bununla ilgili herhangi bir değerlendirme yapamayacaklarını kaydetti.Rusya için önemli arz eden hususun tahıl tedarik kanallarının Kiev rejimi tarafından askeri amaçlarla, Rusya topraklarına terör saldırıları düzenlemek amacıyla kullanılmaması olduğunu söyleyen Peskov, Rusya'nın bununla mücadele edeceğini ve buna karşı koyacağını ifade etti.'Batı, Rusya'daki zirve öncesi Afrika ülkelerine eşsiz bir baskı uyguladı'Peskov, ABD, Fransa ve diğer Batılı ülkelerin 27-28 Temmuz'da St.Petersburg'da düzenlenecek 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu'na katılmalarını önlemek için Afrika ülkelerin eşsiz bir baskı uyguladığını söyledi.Söz konusu Batılı ülkelerin Afrika ülkelerine işbirliklerini genişletecek ortakları seçme hakkını kullanma izni vermediğine dikkat çeken Peskov, bu tutumun kınanması gerektiğini vurguladı.Peskov, Rusya-Afrika Zirvesi'nin tahıl anlaşmasının ve Rusya'nın küresel pazarlardaki çabalarının istişare edilmesi için önemli olduğunu ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230725/rus-disisleri-rusya-afrika-zirvesinde-afrika-ulkelerine-gida-sorunuyla-ilgili-cozumler-onerecegiz-1073955608.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, tahıl
rusya, kremlin, dmitriy peskov, tahıl

Kremlin: Kiev'in tahıl koridorlarını Rusya'ya saldırmak için kullanmasına karşı koyacağız

15:13 25.07.2023
© AA / Mesut KaradumanHasat
Hasat - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AA / Mesut Karaduman
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kiev'in Ukrayna tahılının tedarik kanallarını askeri amaçlarla ve Rusya'ya saldırmak için kullanma girişimleriyle mücadele edeceklerini belirtti.
Günlük basın toplantısında gazeteciler, Litvanya'nın Baltık ülkelerindeki limanların Ukrayna tahılının sevkiyatı için kullanılmasıyla ilgili önerisini sordu.

Kremlin Sözcüsü, Baltık ülkelerinin kendi limanlarını Ukrayna tahılının sevkiyatı için kullanılmasının egemenlik hakları olduğunu ve bununla ilgili herhangi bir değerlendirme yapamayacaklarını kaydetti.

Rusya için önemli arz eden hususun tahıl tedarik kanallarının Kiev rejimi tarafından askeri amaçlarla, Rusya topraklarına terör saldırıları düzenlemek amacıyla kullanılmaması olduğunu söyleyen Peskov, Rusya'nın bununla mücadele edeceğini ve buna karşı koyacağını ifade etti.

'Batı, Rusya'daki zirve öncesi Afrika ülkelerine eşsiz bir baskı uyguladı'

Peskov, ABD, Fransa ve diğer Batılı ülkelerin 27-28 Temmuz'da St.Petersburg'da düzenlenecek 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu'na katılmalarını önlemek için Afrika ülkelerin eşsiz bir baskı uyguladığını söyledi.

Söz konusu Batılı ülkelerin Afrika ülkelerine işbirliklerini genişletecek ortakları seçme hakkını kullanma izni vermediğine dikkat çeken Peskov, bu tutumun kınanması gerektiğini vurguladı.

Peskov, Rusya-Afrika Zirvesi'nin tahıl anlaşmasının ve Rusya'nın küresel pazarlardaki çabalarının istişare edilmesi için önemli olduğunu ekledi.
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
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